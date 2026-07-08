El entorno de los medios de comunicación internacionales registra un nuevo episodio de tensión debido a las controvertidas declaraciones emitidas por el periodista argentino Eduardo Feinmann, quien arremetió severamente contra los ciudadanos mexicanos.

Este presentador (conocido en su país natal por mantener una línea editorial incisiva y confrontativa) desató una oleada de descontento en las plataformas digitales tras calificar a los habitantes de la nación norteamericana como individuos "detestables".

Al tratarse de un fenómeno que cobró relevancia a través de la difusión de fragmentos de sus transmisiones, las expresiones del comunicador causaron el rechazo inmediato de la audiencia, abriendo debates sobre los límites del respeto en los espacios de opinión de gran alcance.

UHHH FEINMANN SE LA PUDRIÓ TODA A MÉXICO 🇲🇽



"DETESTO A LOS MEXICANOS CON MI ALMA. El -ahorita- ese SE LO PUEDEN METER EN EL ORTO, son detestables. LA ENVIDIA que le tienen a Argentina, quieren SER COMO NOSOTROS Y NO LES DA EL PINÉ, menos en el fútbol, SON DE MADERA" 🔥 @edufeiok pic.twitter.com/fu0SzFuVpz — Empalados (@empaladosok) July 6, 2026

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El origen de la disputa mediática se asocia directamente con la histórica rivalidad deportiva y cultural existente entre ambas naciones de América Latina, un escenario que el conductor aprovechó para manifestar su aversión personal de manera pública.

Durante su intervención en el espacio televisivo que encabeza, el periodista no moderó sus adjetivos al referirse a la afición y al pueblo de México, generando que miles de internautas compartieran de forma masiva el material audiovisual para evidenciar el discurso discriminatorio.

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La trayectoria mediática de Eduardo Feinmann y su perfil profesional

Eduardo Feinmann representa una de las figuras más polarizantes de la radio y la televisión en la República Argentina, consolidando su carrera sobre un estilo caracterizado por la provocación constante y la defensa de posturas ideológicas conservadoras.

Con varias décadas de experiencia en el circuito informativo sudamericano (colaborando en cadenas de gran cobertura como Radio Mitre y la señal de televisión por cable LN+), el abogado de profesión acumula un historial considerable de amonestaciones públicas y enfrentamientos verbales con diversos actores sociales, políticos y artísticos de su propio país.

La proyección de su discurso hacia el exterior suele generar fricciones diplomáticas y ciudadanas cotidianamente, debido a que el comunicador adopta posturas nacionalistas extremas que desacreditan las realidades de otras naciones del continente.

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Sus críticos señalan de manera frecuente que este tipo de intervenciones despectivas forman parte de una estrategia deliberada para elevar los índices de audiencia (aprovechando el descontento o el nacionalismo de su base de seguidores local). La reciente agresión verbal hacia el pueblo de México se suma a una lista de controversias internacionales que definen su identidad profesional ante la opinión pública global.

Periodista argentino acusa que cártel mexicano amenazó a jugadores de Ecuador. FOTO: Imago7 / Especial

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Las repercusiones de los comentarios despectivos en el entorno digital

La reacción de la comunidad digital mexicana e internacional se manifestó de forma contundente en las últimas horas mediante comunicados de rechazo y denuncias públicas en redes sociales. El malestar generalizado radica en que las declaraciones del presentador argentino no se limitaron a una crítica hacia el desempeño deportivo, sino que escalaron hacia un juicio de valor general sobre la identidad de toda una población.

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Diversos creadores de contenido y usuarios independientes lamentaron que figuras con acceso a concesiones de espectro masivo promuevan estereotipos negativos que vulneran la convivencia armónica entre comunidades hermanas.

A pesar de las múltiples solicitudes de aclaración o disculpa exigidas por los usuarios en internet, el entorno del conductor mantiene una postura de hermetismo absoluto, lo que incrementó las peticiones de boicot hacia los espacios publicitarios de las empresas que financian sus programas.

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