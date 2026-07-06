El horno de microondas representa uno de los electrodomésticos de mayor uso diario en la cocina, lo que facilita la acumulación acelerada de salpicaduras de comida, grasa y olores desagradables en sus paredes internas.

Aunque el mercado ofrece múltiples productos químicos de limpieza (tales como desengrasantes industriales y detergentes aromatizados), su uso directo suele dejar residuos tóxicos que contaminan los alimentos en posteriores cocciones o dañan las superficies internas.

Por ello, la búsqueda de alternativas ecológicas e inocuas adquiere relevancia para prolongar la vida útil del equipo y garantizar la seguridad alimentaria en el hogar.

Calienta las tortillas envueltas en una servilleta durante 30 segundos. Si las introduces en una bolsa térmica hazlo por 20 segundos. Foto: Unsplash

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De acuerdo con las guías de sanidad y mantenimiento publicadas por el Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Michigan (MSU Extension), la manera más eficiente y segura de higienizar este aparato no requiere el uso de jabones ni fibras abrasivas.

Los especialistas en ciencias de la familia y del consumidor de esta institución señalan que el principio fundamental para remover la suciedad incrustada consiste en aprovechar el propio mecanismo de generación de vapor del aparato. Este método casero de limpieza profunda mitiga la proliferación de bacterias y ablanda la cochambre de forma inmediata mediante ingredientes completamente naturales de fácil acceso.

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El método de limpieza profunda con vapor natural

Para ejecutar de manera correcta el protocolo de higienización, los estudios y manuales de mantenimiento de la plataforma especializada La Casa del Electrodoméstico recomiendan seguir una serie de pasos secuenciales sintetizados en los siguientes puntos:

Preparar la solución limpiadora: Se introduce en el centro del horno un recipiente de vidrio apto para microondas con una taza de agua de la llave y dos cucharadas soperas de vinagre blanco (o en su defecto, las rodajas completas de un limón fresco).

Se introduce en el centro del horno un recipiente de vidrio apto para microondas con una taza de agua de la llave y dos cucharadas soperas de vinagre blanco (o en su defecto, las rodajas completas de un limón fresco). Activar el ciclo de evaporación: Se enciende el aparato a su máxima potencia durante un lapso de tres a cinco minutos, permitiendo que la mezcla alcance el punto de ebullición y llene la cabina con una densa nube de vapor ácido.

Se enciende el aparato a su máxima potencia durante un lapso de tres a cinco minutos, permitiendo que la alcance el punto de ebullición y llene la cabina con una densa nube de vapor ácido. Aprovechar el reposo térmico: Al concluir el tiempo de calentamiento, se mantiene la puerta del horno cerrada durante diez minutos adicionales para que la humedad condensada penetre y disuelva los residuos pegados.

Al concluir el tiempo de calentamiento, se mantiene la puerta del horno cerrada durante adicionales para que la humedad condensada penetre y disuelva los residuos pegados. Retirar la suciedad con suavidad: Tras abrir el aparato, se extrae el plato giratorio con precaución y se pasa un paño de microfibra limpio o una esponja suave por las paredes internas, removiendo la grasa ablandada sin necesidad de frotar con fuerza.

Tras abrir el aparato, se extrae el plato con precaución y se pasa un paño de limpio o una por las paredes internas, removiendo la grasa ablandada sin necesidad de frotar con fuerza. Garantizar el secado final: Se finaliza el procedimiento utilizando una toalla de papel seca para eliminar cualquier rastro de humedad sobrante y se deja la compuerta entreabierta por unos minutos para ventilar el interior.

Foto: Pixabay

Los beneficios del vinagre y el limón en los electrodomésticos

La efectividad de esta técnica radica en las propiedades químicas de los ingredientes utilizados, los cuales actúan de manera directa sobre las moléculas de grasa animal y vegetal.

Según los informes de laboratorio del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) del Gobierno de México, "el ácido acético presente en el vinagre blanco funciona como un potente agente desengrasante y antimicrobiano que neutraliza de forma inmediata los compuestos volátiles causantes de los malos olores".

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La institución de investigación detalla que este proceso no compromete la integridad de los recubrimientos protectores internos de la cabina.

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