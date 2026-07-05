La eliminación de México de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA ante Inglaterra, cuyo marcador acabó 2-3 a favor del país europeo, causó tristeza y llanto en la afición mexicana.

Además de al Estadio Ciudad de México, el cual duró más de 90 minutos,y donde Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron dos goles, fanáticos del futbol mexicano acudieron al FIFA Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México, Avenida Paseo de la Reforma, Monumento a la Revolución, entre otros lugares.

Después de vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y Ecuador, el sueño del país latinoamericano de conseguir el pase a cuartos de final de este evento deportivo finalizó.

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Reacción de la afición mexicana ante la eliminación de México ante Inglaterra. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Reacción de la afición mexicana ante la eliminación de México ante Inglaterra. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Reacción de la afición mexicana ante la eliminación de México ante Inglaterra. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Reacción de algunos integrantes de la afición mexicana ante la eliminación de México de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA ante Inglaterra. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Reacción de algunos integrantes de la afición mexicana ante la eliminación de México de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA ante Inglaterra. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Reacción de algunos integrantes de la afición mexicana ante la eliminación de México de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA ante Inglaterra. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Reacción de algunos integrantes de la afición mexicana ante la derrota de México ante Inglaterra y su eliminación de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

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