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Después de la derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra (2-3) en los octavos de final de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje de respaldo al equipo nacional y destacó el desempeño de los jugadores durante el torneo.
A través de sus redes sociales, la mandataria federal pidió mantener el ánimo pese al resultado adverso y aseguró que el representativo mexicano dejó una huella entre la afición.
“¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre”, expresó.
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Sheinbaum también resaltó la organización del país como una de las sedes de la Copa del Mundo y afirmó que el país demostró su capacidad para recibir a millones de aficionados.
“A todas y todos, demostramos que México es el mejor anfitrión del mundo, con un pueblo alegre y unido. ¡¡Por siempre, vamos, México!!”, escribió la titular del ejecutivo federal.
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La Selección Mexicana quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer 3-2 frente a Inglaterra en un encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México, poniendo fin a su participación en la justa mundialista.
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dft/bmc
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