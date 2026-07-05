La previa del encuentro entre México e Inglaterra por los Octavos de Final de la Copa del Mundo vivió un episodio de alta tensión en la Ciudad de México, luego de que el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco resultara afectado por una protesta que derivó en agresiones contra el vehículo en el que se trasladaba hacia el Estadio Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron sobre el Anillo Periférico Sur, donde integrantes de la Asamblea Antimundialista mantenían un bloqueo como parte de sus manifestaciones.

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La camioneta de lujo en la que viajaba el exseleccionado nacional quedó detenida ante el cierre de la circulación y, poco después, varios manifestantes identificaron a Blanco, quien vestía una playera de la Selección Mexicana.

Tras reconocer al exjugador de las Águilas del América, los inconformes rodearon la unidad y lanzaron consignas e insultos.

Además, realizaron pintas con aerosol azul sobre la carrocería del vehículo mientras repetían.

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Cuauhtémoc Blanco descendió de la camioneta para enfrentar a los manifestantes. Uno de sus acompañantes también salió del vehículo y sostuvo una discusión con algunos integrantes del contingente; a pesar del intercambio de palabras la situación ya no escaló a mayores.

Ambos regresaron a la camioneta. El 'Cuau' optó por realizar una maniobra de reversa