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Si el proceso para obtener la visa americana te puso nervioso, ahora, entérate que existen razones por las que podrían revocártela.
Hay ciertas conductas y actividades que ponen en juego tu documento, pero conociéndolas puede evitarlas y ahorrarte problemas. ¿Te imaginas cuáles son? Destinos resuelve esta duda.
¿Por qué motivos pueden revocar una visa americana?
De acuerdo con la Ley de Inmigración de EE. UU. y con información de la Embajada Estados Unidos en México, el Departamento de Estado tiene la facultad de revocar una visa americana a cualquier persona.
No importa si el documento está vigente, ni el tipo de visado y tampoco el motivo del viaje. Las autoridades pueden revocarlo por motivos como:
- Declarar información falsa en la solicitud y en la entrevista.
- Presentar documentos apócrifos.
- Si te arrestan o condenan por un delito dentro o fuera de Estados Unidos.
- Por actividades que no corresponden con tu tipo de visa, por ejemplo, quedarte a trabajar con visa de turista.
- Si permaneces más tiempo del permitido, no importa el tipo de visa que tengas.
- Si las autoridades sospechan que has cometido delitos como contrabando.
- Si las autoridades consideran que eres una amenaza para la seguridad pública/nacional.
- Por sospecha de prácticas relacionadas con el terrorismo.
Además, dependiendo del motivo de la revocación, pueden haber consecuencias migratorias como la cancelación, inadmisibilidad o restricciones para volver a ingresar a Estados Unidos.
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¿Cómo saber si una visa americana fue revocada?
El Departamento de Estado no está obligado a notificar al titular que su visa ha sido revocada, aunque en algunos casos puede hacerlo. Cuando sucede este último escenario, la Embajada es quien avisa a las personas mediante correo electrónico.
Por lo anterior, te recomendamos permanecer atento al estatus de tu documento a través del sitio del Consular Electronic Application Center (CEAC), disponible en https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx.
Al entrar al portal, llena los campos señalando si tu visa es de inmigrante o de no inmigrante. Después, competa el número de caso (que se te envía en el correo electrónico), número de pasaporte y las primeras 5 letras de tu apellido paterno. Finalmente, escribe el captcha y revisa los resultados.
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En caso de que tu visa haya sido revocada, lee con detenimiento el motivo por el que sucedió. Si no fue grave, deberás iniciar el proceso de solicitud de nuevo:
- Llena el formulario DS-160
- Realiza el pago correspondiente
- Agenda una cita para la entrega de documentos al Centro de Atención al Solicitante para la toma de fotografía y huellas digitales (CAS) y agenda la entrevista en https://ais.usvisa-info.com/es-MX/niv
¡Ya lo sabes! Si vas a viajar a Estados Unidos y no quieres perder tu visa americana, apégate a las normas migratorias y sé honesto al tramitarla.
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