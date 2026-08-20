Si el proceso para obtener la visa americana te puso nervioso, ahora, entérate que existen razones por las que podrían revocártela.

Hay ciertas conductas y actividades que ponen en juego tu documento, pero conociéndolas puede evitarlas y ahorrarte problemas. ¿Te imaginas cuáles son? Destinos resuelve esta duda.

¿Por qué motivos pueden revocar una visa americana?

De acuerdo con la Ley de Inmigración de EE. UU. y con información de la Embajada Estados Unidos en México, el Departamento de Estado tiene la facultad de revocar una visa americana a cualquier persona.

No importa si el documento está vigente, ni el tipo de visado y tampoco el motivo del viaje. Las autoridades pueden revocarlo por motivos como:

Declarar información falsa en la solicitud y en la entrevista. Presentar documentos apócrifos. Si te arrestan o condenan por un delito dentro o fuera de Estados Unidos. Por actividades que no corresponden con tu tipo de visa, por ejemplo, quedarte a trabajar con visa de turista. Si permaneces más tiempo del permitido, no importa el tipo de visa que tengas. Si las autoridades sospechan que has cometido delitos como contrabando. Si las autoridades consideran que eres una amenaza para la seguridad pública/nacional. Por sospecha de prácticas relacionadas con el terrorismo.

Además, dependiendo del motivo de la revocación, pueden haber consecuencias migratorias como la cancelación, inadmisibilidad o restricciones para volver a ingresar a Estados Unidos.

Dependiendo del motivo de la revocación, las autoridades pueden multar o sancionar temporalmente. Foto: Magnific

Leer también Cuánto cuesta visitar la Casa Rivas Mercado en CDMX

[Publicidad]

¿Cómo saber si una visa americana fue revocada?

El Departamento de Estado no está obligado a notificar al titular que su visa ha sido revocada, aunque en algunos casos puede hacerlo. Cuando sucede este último escenario, la Embajada es quien avisa a las personas mediante correo electrónico.

Por lo anterior, te recomendamos permanecer atento al estatus de tu documento a través del sitio del Consular Electronic Application Center (CEAC), disponible en https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx.

Al entrar al portal, llena los campos señalando si tu visa es de inmigrante o de no inmigrante. Después, competa el número de caso (que se te envía en el correo electrónico), número de pasaporte y las primeras 5 letras de tu apellido paterno. Finalmente, escribe el captcha y revisa los resultados.

[Publicidad]

En caso de que tu visa haya sido revocada, lee con detenimiento el motivo por el que sucedió. Si no fue grave, deberás iniciar el proceso de solicitud de nuevo:

Llena el formulario DS-160

Realiza el pago correspondiente

Agenda una cita para la entrega de documentos al Centro de Atención al Solicitante para la toma de fotografía y huellas digitales (CAS) y agenda la entrevista en https://ais.usvisa-info.com/es-MX/niv

Si revocan tu visa americana, debes pagar para obtenerla de nuevo. Foto: Magnific

¡Ya lo sabes! Si vas a viajar a Estados Unidos y no quieres perder tu visa americana, apégate a las normas migratorias y sé honesto al tramitarla.

Leer también Comunitat Valenciana, lujo mediterráneo para viajeros que buscan autenticidad

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters