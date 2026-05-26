Al iniciar el trámite para obtener una visa americana, muchas personas se preguntan si es obligatorio tener una cuenta bancaria para que su solicitud sea aprobada.

La duda surge porque en el proceso consular se evalúa la situación económica del solicitante y su capacidad para cubrir los gastos de viaje y estancia en Estados Unidos.

Por eso, aquí te damos la respuesta.

¿Necesitas una cuenta bancaria para sacar la visa americana?

Dentro del portal del Gobierno de Estados Unidos no se indica, explícitamente, que para solicitar una visa americana no inmigrante (ya sea para fines de turismo, negocios o estudios) sea obligatorio tener una cuenta bancaria.

Sin embargo, sí se señala que uno de los requisitos es comprobar tu situación económica, laboral y financiera. Esto sirve para que las autoridades tengan la certeza de que regresarás a tu país de origen y, a la vez, disminuyan las probabilidades de trabajo ilegal.

La situación económica se puede comprobar con documentos como estados de cuenta, recibos de nómina, declaraciones de impuestos, facturas o recibos, constancia de pensión, etcétera. Y la mayoría de ellos exhiben datos de tu banca.

Además, al llenar el Formulario DS-160 te solicitan estos datos:

Ocupación laboral

Nombre del empleador

Descripción de labores

Ingreso mensual

Historial laboral previo

Detalles del viaje y gastos

Así que, si eres empleado, freelance o estudiante (especialmente si recibes depósitos de becas o estímulos), seguramente tienes una cuenta bancaria y con ella consigues tus comprobantes.

Para la visa americana sí necesitas demostrar una situación económica estable. Foto: Pexels

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¿Qué pasa si tu cuenta bancaria no tiene ingresos suficientes?

Ya en el proceso de la revisión de documentos y en la entrevista consular, presentar una cuenta bancaria con solvencia suficiente te ayuda a demostrar estabilidad financiera, y esto suma puntos para la aprobación de tu visa.

Si bien ni en el Formulario DS-160 ni en el portal del Gobierno de Estados Unidos se establece un monto mínimo, instituciones como BBVA México recomiendan tener entre $30,000 y $50,000 al momento de iniciar el trámite.

De lo contrario, no es que te vayan a negar la visa americana, pues se puede arreglar presentando una carta laboral, carta de patrocinio económico o comprobantes del familiar que pagará el viaje, esto último es útil para menores. Aunque los oficiales consulares van a examinar a mayor profundidad el caso.

¿Qué implica lo anterior? Revisarán, por ejemplo, que la información del Formulario DS-160 sea coherente con lo que digas en la entrevista. Pero, si declaras ingresos muy altos y tu historial financiero no coincide, eso puede generar dudas.

Cuida que lo declarado en el formulario sobre tus ingresos coincida con lo que dices en la entrevista. Foto: Freepik

Tener una cuenta bancaria con grandes cantidades de dinero no garantiza la aprobación de la visa americana, así como tampoco un saldo bajo significa un rechazo automático.

Lo verdaderamente importante para las autoridades consulares es comprobar que el solicitante cuente con estabilidad económica, motivos legítimos para viajar y fuertes vínculos en el país donde resida.

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