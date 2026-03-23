La visa americana B1/B2 es la más común y se solicita para viajes de turismo, negocios o visitas familiares. Sin embargo, en el proceso para obtenerla pueden ocurrir situaciones que conllevan a su rechazo.

Ya sea por documentos incompletos, falta de solvencia económica o inconsistencias en la entrevista, este documento no se concede a todos los solicitantes, sin importar que hayan pagado la tarifa de 185 dólares.

En estos casos surge la pregunta: ¿es posible un reembolso?

Un pequeño error puede hacer que te niguen la visa americana. Foto: Freepik

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¿Cuando te niegan la visa americana te devuelven el dinero?

La respuesta es clara y hasta un poco frustrante: no.

Esto tiene una explicación, pues lo que se paga no es una garantía para obtener el documento, sino un arancel que cubre la solicitud y la aplicación.

De acuerdo con la política de no reembolso (disponible en el portal del Departamento de Estado de los Estados Unidos), el pago que los interesados hacen corresponde a la tarifa por el procesamiento de solicitud.

¿Qué quiere decir eso? Desde el momento en que una persona inicia el proceso, la embajada o consulado destina recursos humanos y técnicos para el análisis de la información, los documentos y la entrevista consular.

Todos esos recursos implican costos que deben ser cubiertos independientemente del resultado final.

Ante el rechazo de la visa americana, lo más importante es identificar la causa. Foto: Freepik

Además, desde el inicio del trámite se advierte que el pago no garantiza la aprobación de la visa. Esta también es una medida que busca evitar solicitudes sin fundamentos o poco preparadas, lo que obliga a los solicitantes a presentar información completa y veraz.

En caso que la visa americana haya sido rechazada y aún se esté interesado en tramitarla, se debe pagar nuevamente la tarifa.

Por supuesto, se alienta a que se solucione previamente la(s) causa(s) por la que le fue negada. Por ejemplo: completar los documentos, replantear las respuestas de la entrevista o demostrar más lazos con el país de origen para asegurar el regreso.

¿Cómo pagar la tarifa de solicitud de visa americana?

De acuerdo con la Embajada Estados Unidos en México, la tarifa de la solicitud de visa se puede pagar con los siguientes medios:

En efectivo:

Se debe crear una cuenta de usuario en el portal ais.usvisa-info.com/ Escribir la información del solicitante para finalizar el registro. Seguir las indicaciones de la página web hasta llegar a la ventana de pago. Seleccionar "Pago en efectivo". Descargar, imprimir y seguir las instrucciones de la hoja para "pago en efectivo".

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El pago puede tardar 2 días hábiles en registrarse en el sistema. Una vez que se refleje, el solicitante deberá programar una cita.

Los únicos bancos autorizados son Scotiabank y BanBajío.

Transferencia electrónica:

A través de una transferencia SPEI desde cualquier banco a BanBajío. El procedimiento para obtener el número de referencia es el mismo que el anterior, desde el portal ais.usvisa-info.com/

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