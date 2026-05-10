Así es la Hacienda de Atlamaxac; lugar donde alcalde de Chignahuapan celebró XV años de su hija

El alcalde morenista del municipio de Chignahuapan en Puebla, Juan Rivera Trejo, organizó una fiesta de XV años a su hija, lo que avivó la conversación en redes sociales y despertó gran indignación en los usuarios.

La ostentosa celebración tuvo lugar este fin de semana, en la Hacienda de Atlamaxac y sus alrededores, donde semanas atrás se llevó a cabo la pavimentación de los accesos del exclusivo recinto.

En febrero de 2026, Rivera Trejo fue criticado en redes, tras difundirse un video donde sostiene un grueso fajo de billetes, presuntamente un regalo para su esposa en su cumpleaños.

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Fiesta de XV años de hija de alcalde de Chignahuapan desata críticas por ostentación / Foto: Facebook

Hacienda de Atlamaxac: elegancia histórica y exclusividad

Ubicada en la zona de Teotlalpan en el municipio de Chignahuapan en el estado de Puebla, la Hacienda de Atlamaxac es conocida por ser uno de los recintos más ostentosos de la Sierra Norte y un exclusivo centro de eventos sociales y bodas.

La construcción de esta histórica estructura se concluyó a finales del siglo XVII y estuvo marcada por una influencia arquitectónica francesa. En su apogeo, fungió como el principal centro de acopio y distribución de grano en la zona.

El inmueble, presuntamente propiedad del político priista Lorenzo Rivera, combina la majestuosidad de la época colonial con servicios de primer nivel, cuenta con:

Salones de gran capacidad : Cuenta con tres espacios para fiestas, decorados con acabados en piedra y madera que evocan la historia de Puebla.

: Cuenta con tres espacios para fiestas, decorados con acabados en piedra y madera que evocan la historia de Puebla. Jardines y vistas panorámicas : Tiene dos amplios jardines, ideales para recepciones de gala y sesiones fotográficas.

: Tiene dos amplios jardines, ideales para recepciones de gala y sesiones fotográficas. Alojamiento de lujo: Ofrece 60 habitaciones elegantes de "primer nivel" que permiten a los invitados disfrutar de la fiesta sin preocuparse por el traslado.

Asimismo, cuenta con una capilla para ceremonias religiosas y espacios para realizar actividades al aire libre como fogatas. El edificio presenta un casco antiguo con gruesos muros de piedra, techos de teja roja y detalles que reflejan su pasado.

La estructura se encuentra a una altitud de 2 mil 980 metros sobre el nivel del mar, rodeada de bosques de pino y con un clima templado subhúmedo que suele mantenerse alrededor de los 15° Celsius.

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Esta hacienda se localiza en la Avenida Roseville, Barrio Ixtlahuaca, en Chignahuapan. Foto: Instagram

Entre el vals y la "austeridad": el inicio de la polémica

En redes sociales se compartieron múltiples imágenes del evento, donde se aprecia un enorme escenario y el lujoso vestido que utilizó la menor. Y aunque se trata de un evento de carácter privado, las críticas no se hicieron esperar.

Tras darse a conocer el hecho, diversos usuarios en redes sociales cuestionaron el contraste entre la fastuosidad del festejo y la política de austeridad que promueve el partido bajo el cual Rivera Trejo llegó a la alcaldía.

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