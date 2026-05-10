¿Cómo hacer que el olor del perfume dure más tiempo?; conoce estas técnicas secretas

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El es un elemento indispensable en la rutina diaria de millones de mujeres. No obstante, uno de los problemas más comunes es quea lo largo de las horas.

En temporada de calor o durante jornadas largas de trabajo, el aroma suele desvanecerse o mezclarse con otros aromas externos, como la contaminación u otros productos de uso diario.

Aunque muchas personas creen que la duración depende de la calidad del perfume, expertos en cuidado personal han revelado técnicas sencillas que ayudan a intensificar y prolongar el olor.

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Compara los aromas del perfume. Foto: Unsplash
Compara los aromas del perfume. Foto: Unsplash

¿Cómo hacer que el olor del perfume dure más?

De acuerdo con el portal digital de la marca francesa Lancôme, existen algunas recomendaciones que pueden ayudar a alargar la permanencia del aroma de una fragancia en la piel:

1. Mantén tu piel hidratada

Uno de los errores más frecuentes al usar perfume es aplicarlo sobre la piel seca. Las fragancias se adhieren mejor cuando la piel está hidratada, ya que los aceites naturales ayudan a conservar el aroma.

Por ello, se recomienda utilizar vaselina, crema corporal o lociones sin aroma antes de aplicar el perfume. De esta manera, la fragancia puede potenciar aroma y alargar su duración.

2. Identifica los puntos estratégicos

La técnica más recomendada consiste en aplicar el perfume en las zonas de pulso del cuerpo, es decir, aquellas donde la temperatura es ligeramente más alta y ayuda a liberar el aroma poco a poco.

Entre los puntos más utilizados destacan:

  • Cuello
  • Muñecas
  • Detrás de las orejas
  • Parte interna de los codos
  • Clavículas

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3. Aplica la fragancia en la piel limpia

Otro consejo de la marca es colocarse el perfume en la piel descubierta justo después de bañarse, cuando los poros de la piel aún están abiertos y pueden absorber la fragancia con mayor facilidad. Esto también evita que otros olores interfieran con el aroma original del perfume.

¿Qué no se debe de hacer?

Muchas personas acostumbran a frotar las muñecas después de aplicar perfume, pero varias marcas de belleza señalan que esta práctica puede alterar las notas de la fragancia y hacer que desaparezca más rápido de la piel.

Por ello, se recomienda dejar que el perfume se seque con el aire sobre la piel para conservar intacta su composición. Este sencillo truco es considerado una de las técnicas más efectivas para prolongar la duración del aroma.

Otros consejos útiles para oler rico todo el día

Aunque el perfume está diseñado principalmente para la piel, algunas personas aplican una pequeña cantidad sobre la ropa para mantener el olor por más tiempo. Una técnica secreta, compartida por la modelo y diseñadora francesa Ines de la Fressange a la revista Vogue, consiste en aplicar perfume en un pañuelo.

Cómo identificar un perfume pirata. Foto: Unsplash
Cómo identificar un perfume pirata. Foto: Unsplash

La forma en que se almacena una fragancia también influye en su duración, ya que el calor, la humedad y la exposición a la luz pueden alterar sus componentes. Por ello, lo ideal es guardar los perfumes en lugares frescos, secos y alejados del sol.

Finalmente, la duración de una fragancia también depende de su concentración y tipo de notas aromáticas. Los perfumes con mayor cantidad de aceites aromáticos suelen permanecer más tiempo en comparación con colonias o brumas frescas.

Además, factores como el tipo de piel, el clima y la actividad física pueden influir en cuánto tiempo permanece el aroma. El calor y el sudor pueden intensificarlo o hacer que se evapore más rápido con el paso de las horas.

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mndsm

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