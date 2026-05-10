Mujer autista sufre colapso nervioso en aeropuerto de CDMX; señala falta de respuesta médica

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En los últimos días se ha generado un debate en redes sociales en torno a un caso ocurrido al interior del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), el cual atraviesa actualmente un proceso de renovación en algunas de sus áreas.
La mujer, identificada como Ivana Torres, compartió un video en su cuenta de TikTok, donde denunció la ausencia de métodos de asistencia eficaces para personas autistas que puedan llegar a sufrir una crisis nerviosa o posibles colapsos.
"Pedí ayuda, pero no escuchaban", dice Ivana
La creadora de contenido, quien se describe en redes sociales como una persona neurodivergente, publicó un video en el que documentó la forma en que sobrellevó un ataque de ansiedad dentro del aeropuerto en construcción de la CDMX.
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Ivana explicó que el ruido del entorno le provocó una sobrecarga sensorial, derivando en una crisis nerviosa. Fue así que, para poder tranquilizarse, le pidió al personal del aeropuerto que le brindarán acceso al reglamento para ver la orden que le impedía el paso a los filtros de seguridad del lugar.
No obstante, esta petición no fue respondida. "Estoy pidiendo orden para poder calmarme. Solo estoy pidiendo que me enseñen el reglamento porque si no, no me voy a quedar tranquila", insistió entre lágrimas. También solicitó el apoyo de una silla de ruedas, pero la petición le fue negada.
Ivana declaró que luego recuperar la calma, terminó con algunos rasguños y moretones en sus intentos por autorregularse. "Enfrente iban grabándome y por detrás la Guardia Nacional y personal aeroportuario me seguía, haciendo más difícil mi experiencia", detalló una vez que contuvo la calma.
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Además de ser diagnosticada con TEA y TDAH, Ivana explicó que también se encuentra atravesando por un trastorno depresivo, lo que hace que este tipo de crisis aparezcan con mayor frecuencia. "Viajar siempre representó un reto para mí por todos los estímulos", confesó en su publicación.
¿Qué es un meltdown en el TEA?
De acuerdo con el portal especializado en salud mental y bienestar emocional SOM Salud Mental 360, un meltdown es un episodio de pérdida de control temporal, ocasionada por una sobrecarga de estímulos sensoriales, emocionales y cognitivos.
Este episodio se puede manifestar de distintas maneras, algunas personas pueden llorar, gritar, golpear objetos o autolesionarse. Para controlar esta crisis y que las personas puedan calmarse, se emplean herramientas de regulación y acompañamiento.
Finalmente, Ivana señaló la importancia de que el personal de asistencia médica de un establecimiento o espacio común esté capacitado y conozca técnicas de regulación, con el propósito de generar un entorno más empático hacia las personas neurodivergentes.
Tras exponer su caso en redes, múltiples usuarios comentaron la situación, dividiendo la opinión pública, pues, mientras algunas personas compartieron experiencias similares con familiares o amigos autistas, otros criticaron la reacción de Ivana, calificándola como "exagerada".
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