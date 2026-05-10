Mujer autista sufre colapso nervioso en aeropuerto de CDMX; señala falta de respuesta médica

En los últimos días se ha generado un debate en redes sociales en torno a un caso ocurrido al interior del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), el cual atraviesa actualmente un proceso de renovación en algunas de sus áreas.

La mujer, identificada como Ivana Torres, compartió un video en su cuenta de TikTok, donde denunció la ausencia de métodos de asistencia eficaces para personas autistas que puedan llegar a sufrir una crisis nerviosa o posibles colapsos.

"Pedí ayuda, pero no escuchaban", dice Ivana

La creadora de contenido, quien se describe en redes sociales como una persona neurodivergente, publicó un video en el que documentó la forma en que sobrellevó un ataque de ansiedad dentro del aeropuerto en construcción de la CDMX.

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La mujer explicó que padece de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y de depresión. Foto: Canva

Ivana explicó que el ruido del entorno le provocó una sobrecarga sensorial, derivando en una crisis nerviosa. Fue así que, para poder tranquilizarse, le pidió al personal del aeropuerto que le brindarán acceso al reglamento para ver la orden que le impedía el paso a los filtros de seguridad del lugar.

No obstante, esta petición no fue respondida. "Estoy pidiendo orden para poder calmarme. Solo estoy pidiendo que me enseñen el reglamento porque si no, no me voy a quedar tranquila", insistió entre lágrimas. También solicitó el apoyo de una silla de ruedas, pero la petición le fue negada.

Ivana declaró que luego recuperar la calma, terminó con algunos rasguños y moretones en sus intentos por autorregularse. "Enfrente iban grabándome y por detrás la Guardia Nacional y personal aeroportuario me seguía, haciendo más difícil mi experiencia", detalló una vez que contuvo la calma.

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Es fundamental que la ansiedad sea supervisado por un profesional. Fuente: Freepik.

Además de ser diagnosticada con TEA y TDAH, Ivana explicó que también se encuentra atravesando por un trastorno depresivo, lo que hace que este tipo de crisis aparezcan con mayor frecuencia. "Viajar siempre representó un reto para mí por todos los estímulos", confesó en su publicación.

¿Qué es un meltdown en el TEA?

De acuerdo con el portal especializado en salud mental y bienestar emocional SOM Salud Mental 360, un meltdown es un episodio de pérdida de control temporal, ocasionada por una sobrecarga de estímulos sensoriales, emocionales y cognitivos.

Este episodio se puede manifestar de distintas maneras, algunas personas pueden llorar, gritar, golpear objetos o autolesionarse. Para controlar esta crisis y que las personas puedan calmarse, se emplean herramientas de regulación y acompañamiento.

@ivanactorres_ Este es el primer video que edite, pero por preocupación a como la reacción pública podría afectar sobre mi salud mental decidí primero subir el anterior. Nunca creí llegar a tener la visibilidad y leer los comentarios me hizo reforzar que no soy la única ni la primera en pasar por algo similar y que debe hacerse algo respecto a esta situación. A veces no es el lugar, es la falta de preparación. Un meltdown no es un capricho ni una exageración, es una respuesta real del cuerpo cuando está sobre estimulado. Por eso es tan importante que el personal esté capacitado: no para 'controlar' a alguien, sino para saber acompañar sin hacer daño. Una reacción empática puede calmar una crisis... y una mala respuesta puede romper a alguien aún más. Humanizar el trato también es parte del servicio. #concienciaautismo #neurodiversidad #ansiedadgeneralizada #audhd #depresionmayor ♬ sonido original - ivanactorres_

Finalmente, Ivana señaló la importancia de que el personal de asistencia médica de un establecimiento o espacio común esté capacitado y conozca técnicas de regulación, con el propósito de generar un entorno más empático hacia las personas neurodivergentes.

Tras exponer su caso en redes, múltiples usuarios comentaron la situación, dividiendo la opinión pública, pues, mientras algunas personas compartieron experiencias similares con familiares o amigos autistas, otros criticaron la reacción de Ivana, calificándola como "exagerada".

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