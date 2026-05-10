Día de las Madres 2026: 10 canciones para dedicar a mamá este 10 de mayo; demuéstrale tu cariño con esta lista

Este domingo 10 de mayo se celebra el Día de las Madres, una fecha dedicada a reconocer la labor, el amor incondicional y el papel fundamental de todas las madres mexicanas en la familia y en la sociedad en general.

Por ello, cada año millones de familias se reúnen para consentir a mamá con regalos y detalles de cariño, como flores, serenatas, desayunos y cartas que buscan agradecer todo su cariño, paciencia y esfuerzo.

En medio de los festejos y gestos de afecto, la música ocupa un lugar especial en el corazón de los mexicanos. Y este 10 de mayo forman un elemento clave en todas las celebraciones, como una herramienta de gratitud y amor.

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Desde baladas hasta mariachi, expresa tu gratitud y amor a mamá con estas canciones. Foto: Canva

10 canciones para dedicar a mamá este Día de las Madres

Ya sea al ritmo de una lenta balada, a las melosas letras del pop o al pegajoso sonido de las rancheras y mariachi, las canciones se han convertido en una forma de honrar el papel de las madres en México, transformándose en una tierna tradición.

Diversas canciones clásicas como "Señora, Señora" y "Amor Eterno" se convirtieron en nostálgicos himnos del 10 de mayo, al recordar que el amor de una madre va más allá de la distancia, trascendiendo el tiempo e incluso la vida misma.

"Señora, señora" de Denisse de Kalafe.

de "Amor Eterno" de Juan Gabriel.

de "Mamá" de Timbiriche.

de Timbiriche. "Te amo mamá" de Marco Antonio Solís.

de Marco Antonio Solís. "Mama" de Spice Girls.

de Spice Girls. "Eres Tú (Mamá)" de Carlos Rivera.

de Carlos Rivera. "Te voy a decir una cosa" de Amaia Montero.

de Amaia Montero. "Madre" de Camilo Sesto.

de Camilo Sesto. "Madrecita querida" de Vicente Fernández.

de Vicente Fernández. "Ella es única" de Franco de Vita.

Desde melodías clásicas hasta estilos frescos, estas canciones destacan el apoyo, comprensión y refugio emocional que solo las madres pueden ofrecer, así como los sacrificios y la entrega desinteresada con la que desempeñan la maternidad y crianza.

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Algunas canciones como "Eres Tú (Mamá)" o "Te voy a decir una cosa", enfatizan en la protección, la enseñanza y los cuidados que brinda la figura materna en el hogar, recalcando el respeto y la admiración por el esfuerzo de todas las madres.

Otros temas como "Mama" de Spice Girls, retrata el amor materno y el soporte en momentos difíciles. La canción narra la evolución de la relación entre una madre y su hija, quien al crecer comienza a valorar los sacrificios y la amistad de su mamá.

¿Por qué dedicar una canción?

En ocasiones las palabras no alcanzan a expresar las emociones guardadas, por ello, la música representa un papel esencial en la comunicación y transmisión de sentimientos, convirtiendo cada momento en un recuerdo significativo que fortalece lazos afectivos.

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