Día de las Madres 2026: memes, risas y mucho ingenio; así celebran usuarios a la reina del hogar este 10 de mayo

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Este domingo 10 de mayo se celebra una de las fechas más importantes para la cultura mexicana: el Día de las Madres.
Esta festividad pretende reconocer el papel fundamental que juegan las madres en la sociedad y en las familias, así como honrar el amor, esfuerzo, sacrificio y dedicación que invierten por y para sus hijos.
Suele ser un día en el que millones de personas deciden pasar tiempo con sus madres, las casas se llenan de regalos y flores para celebrar a esa mujer especial que convirtió el espacio en un hogar.
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Los mejores memes del Día de las Madres en México
Como era de esperarse, las redes sociales ya se han llenado de imágenes con las que usuarios demuestran que el Día de las Madres no solo se celebra con regalos, sino también riendo.
A través de la plataforma X, antes Twitter, decenas de internautas han combinado el ingenio digital con la creatividad y el humor para festejar este 10 de mayo con una ola de memes.
En marco de los conciertos de BTS en la CDMX, algunos usuarios expresaron su deseo por presentarle a su "yerno" a sus mamás.
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Otros bromearon con los regalos que les darán a mamá este 10 de mayo.
Algunos hicieron burla al humor que las mamás pueden tener todos los días, excepto el Día de las Madres.
Otros internautas recordaron al crush de muchas mamás, el expresidente Enrique Peña Nieto.
Por otro lado, algunos usuarios quisieron abrir el baúl de los recuerdos, con momentos memorables de la infancia con mamá.
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Muchos bromearon con los accidentes en casa o las expectativas de mamá en este día.
Algunos hicieron mención a la clásica frase de mamá "y si tu amigo lo hace...", dándole un giro médico.
Por último, los amantes de las plantas decidieron hacer un chiste con la suculenta Kalanchoe, también conocida como "mala madre".
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