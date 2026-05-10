Día de las Madres 2026: memes, risas y mucho ingenio; así celebran usuarios a la reina del hogar este 10 de mayo

Este domingo 10 de mayo se celebra una de las fechas más importantes para la cultura mexicana: el Día de las Madres.

Esta festividad pretende reconocer el papel fundamental que juegan las madres en la sociedad y en las familias, así como honrar el amor, esfuerzo, sacrificio y dedicación que invierten por y para sus hijos.

Suele ser un día en el que millones de personas deciden pasar tiempo con sus madres, las casas se llenan de regalos y flores para celebrar a esa mujer especial que convirtió el espacio en un hogar.

Lee también Día de las Madres 2026: frases e imágenes para enviar por WhatsApp este 10 de mayo; sorprende a mamá con un mensaje especial

Día de las Madres 2026. IMAGEN: IA

Los mejores memes del Día de las Madres en México

Como era de esperarse, las redes sociales ya se han llenado de imágenes con las que usuarios demuestran que el Día de las Madres no solo se celebra con regalos, sino también riendo.

A través de la plataforma X, antes Twitter, decenas de internautas han combinado el ingenio digital con la creatividad y el humor para festejar este 10 de mayo con una ola de memes.

Memes del Día de las Madres en México. Foto: X

En marco de los conciertos de BTS en la CDMX, algunos usuarios expresaron su deseo por presentarle a su "yerno" a sus mamás.

El yerno que le llegará mañana a mi madre por el dia de las madres pic.twitter.com/4La7WuZATP — Maken ⁷ (@jmfilter21) May 10, 2026

Lee también ¿Cómo crear una foto de tu mamá con su artista o famoso favorito?; paso a paso para hacerla con IA

Otros bromearon con los regalos que les darán a mamá este 10 de mayo.

Memes del Día de las Madres en México. Foto: X

Memes del Día de las Madres en México. Foto: X

Algunos hicieron burla al humor que las mamás pueden tener todos los días, excepto el Día de las Madres.

Memes del Día de las Madres en México. Foto: X

Otros internautas recordaron al crush de muchas mamás, el expresidente Enrique Peña Nieto.

Memes del Día de las Madres en México. Foto: X

Por otro lado, algunos usuarios quisieron abrir el baúl de los recuerdos, con momentos memorables de la infancia con mamá.

Memes del Día de las Madres en México. Foto: X

Lee también ¿Para qué sirve colgar una bolsita con romero en el clóset?; conoce los beneficios de este truco casero

Muchos bromearon con los accidentes en casa o las expectativas de mamá en este día.

Memes del Día de las Madres en México. Foto: X

Memes del Día de las Madres en México. Foto: X

Algunos hicieron mención a la clásica frase de mamá "y si tu amigo lo hace...", dándole un giro médico.

Memes del Día de las Madres en México. Foto: X

Por último, los amantes de las plantas decidieron hacer un chiste con la suculenta Kalanchoe, también conocida como "mala madre".

Memes del Día de las Madres en México. Foto: X

También te interesará:

Entre balones y aulas vacías; cartones se mofan de la SEP y Mario Delgado por el Mundial 2026

¿Tus limones se echan a perder rápido?; el error que casi todos cometen y cómo mantenerlos frescos hasta un mes

Pilates en casa: 3 ejercicios para reducir la flacidez en los brazos; elimina las “alas de murciélago”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu