¿Para qué sirve colgar una bolsita con romero en el clóset?; conoce los beneficios de este truco casero

Los métodos caseros para mantener el hogar limpio y fresco se han vuelto tendencia, sin embargo, poco se habla de uno de los espacios más pequeños dentro de la habitación: el clóset, el lugar que guarda la ropa que se utiliza diariamente y cuya limpieza suele pasar desapercibida.

Afortunadamente, existe un truco sencillo y natural que puede aportar múltiples beneficios tanto para la ropa como para el ambiente del hogar utilizando hojas de romero.

El romero es una planta aromática conocida por sus propiedades medicinales y culinarias, pero también destaca por su capacidad para actuar como un aromatizante natural y repelente de insectos. Por ello, muchas personas han comenzado a usarlo dentro de cajones, armarios y espacios cerrados.

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El romero deja en el hogar una deliciosa fragancia herbal. Foto: Canva

¿Para qué sirve colgar una bolsita con romero en el clóset?

Preparar una bolsita con romero es muy sencillo, solo debes colocar las hojas dentro de una bolsita de tela transpirable y acompañarla de lavanda o cáscaras de limón secas para refrescar el ambiente de cualquier espacio cerrado. Una vez lista, coloca la bolsita en una esquina para que su aroma se expanda y cámbiala cada tres semanas.

Ayuda a eliminar malos olores : Uno de los principales beneficios de colocar una bolsita con romero en el clóset es que ayuda a neutralizar los malos olores, eliminando la humedad acumulada. El romero desprende un olor fresco y herbal que mantiene el espacio más limpio.

: Uno de los principales beneficios de colocar una bolsita con romero en el clóset es que ayuda a neutralizar los malos olores, eliminando la humedad acumulada. El romero desprende un olor fresco y herbal que mantiene el espacio más limpio. Funciona como repelente natural : Otro motivo por el que este truco casero se ha vuelto popular es porque el romero en el clóset ayuda a ahuyentar insectos como polillas y pequeños bichos que pueden dañar la ropa.

: Otro motivo por el que este truco casero se ha vuelto popular es porque el romero en el clóset ayuda a ahuyentar insectos como polillas y pequeños bichos que pueden dañar la ropa. Protege la ropa de la humedad: En temporadas de lluvia o invierno, los clósets suelen acumular humedad, lo que puede provocar manchas o malos olores en las prendas. Colocar una bolsita de romero junto con arroz o bicarbonato ayuda a absorber parte de esa humedad mientras aromatiza el espacio.

En temporadas de lluvia o invierno, los clósets suelen acumular humedad, lo que puede provocar manchas o malos olores en las prendas. Colocar una junto con arroz o bicarbonato ayuda a absorber parte de esa humedad mientras aromatiza el espacio. Genera sensación de relajación: Además de sus beneficios para el hogar, el aroma del romero está relacionado con la relajación y la concentración, por ello, abrir el clóset y percibir este olor natural puede generar una sensación de frescura y bienestar en la rutina diaria.

Foto: Pexels

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