¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Para aquellas personas que cumplen 60 años durante la última etapa del año, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), continúa recibiendo solicitudes para tramitar la tarjeta que brinda descuentos y beneficios a los adultos mayores.

La credencial del INAPAM se ha consolidado como una herramienta en beneficio de las personas adultas mayores, pues a través de ella se brinda descuentos en transporte público, medicamentos, servicios médicos, actividades culturales y predial. Además, otorga precios preferenciales en museos, eventos y servicios turísticos.

Por ello, durante el mes de diciembre, el instituto puso a disposición un mapa interactivo para conocer la ubicación de los módulos, donde los adultos mayores podrán acudir a tramitar la tarjeta INAPAM.

Conoce los requisitos para tramitar la credencial. Foto: Redes Sociales

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX?

Recuerda que este trámite se realiza de manera presencial y que los módulos tienen un horario de atención de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas.

Álvaro Obregón

Av. de los Insurgentes s/n

Calle Peral s/n, colonia Jalapa el Grande

Calle Pedro Aguirre Cerda No. 66, colonia Ampliación Presidentes

Azcapotzalco

1er Callejón del Rosario No. 11, colonia Pueblo Santa Bárbara

Calle Rafael Alducín s/n, colonia Unidad Habitacional Presidente Madero

Av. 22 de febrero No. 423, colonia Barrio San Marcos

Benito Juárez

Av. Dr. José María Vértiz 543, colonia Narvarte

Av. Universidad 150, colonia Narvarte

Iztapalapa

Av. San Rafael Atlixco 275, colonia Guadalupe del Moral

Av. Genaro Estrada 127, colonia Santa Cruz Meyehualco

Cuauhtémoc

Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera

República de Argentina 8, colonia Centro

Gustavo A. Madero

Av. Politécnico Nacional esquina cerrada Otavalo, colonia Lindavista

Calle Corona del Rosal s/n, colonia Guadalupe Proletaria

Tlalpan

Benito Juárez 12, colonia Toriello Guerra

Av. Miguel Hidalgo s/n, colonia Pueblo San Miguel Ajusco

Venustiano Carranza

Calle Lázaro Pavia, colonia Jardín Balbuena

Av. Fray Servando Teresa de Mier, colonia Jardín Balbuena

Tarjeta INAPAM; estos son los programas del Bienestar a los que te puedes registrar este 2025. Foto: Especial

Requisitos para tramitar tarjeta inapam

Acta de nacimiento legible.

legible. Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional o carta de identidad).

oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional o carta de identidad). CURP actualizado.

actualizado. Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses).

reciente (no mayor a seis meses). Fotografía tamaño infantil reciente, fondo blanco, sin lentes ni gorra.

