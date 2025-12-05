¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Más Información

Para aquellas personas que cumplen 60 años durante la última etapa del año, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (), continúa recibiendo solicitudes para tramitar la tarjeta que brinda descuentos y beneficios a los adultos mayores.

La credencial del INAPAM se ha consolidado como una herramienta en beneficio de las personas adultas mayores, pues a través de ella se brinda descuentos en transporte público, medicamentos, servicios médicos, actividades culturales y predial. Además, otorga precios preferenciales en museos, eventos y servicios turísticos.

Por ello, durante el mes de diciembre, el instituto puso a disposición un mapa interactivo para conocer la , donde los adultos mayores podrán acudir a tramitar la tarjeta INAPAM.

Conoce los requisitos para tramitar la credencial. Foto: Redes Sociales
Conoce los requisitos para tramitar la credencial. Foto: Redes Sociales

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX?

Recuerda que este trámite se realiza de manera presencial y que los módulos tienen un horario de atención de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas.

Álvaro Obregón

  • Av. de los Insurgentes s/n
  • Calle Peral s/n, colonia Jalapa el Grande
  • Calle Pedro Aguirre Cerda No. 66, colonia Ampliación Presidentes

Azcapotzalco

  • 1er Callejón del Rosario No. 11, colonia Pueblo Santa Bárbara
  • Calle Rafael Alducín s/n, colonia Unidad Habitacional Presidente Madero
  • Av. 22 de febrero No. 423, colonia Barrio San Marcos

Benito Juárez

  • Av. Dr. José María Vértiz 543, colonia Narvarte
  • Av. Universidad 150, colonia Narvarte

Iztapalapa

  • Av. San Rafael Atlixco 275, colonia Guadalupe del Moral
  • Av. Genaro Estrada 127, colonia Santa Cruz Meyehualco

Cuauhtémoc

  • Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera
  • República de Argentina 8, colonia Centro

Gustavo A. Madero

  • Av. Politécnico Nacional esquina cerrada Otavalo, colonia Lindavista
  • Calle Corona del Rosal s/n, colonia Guadalupe Proletaria

Tlalpan

  • Benito Juárez 12, colonia Toriello Guerra
  • Av. Miguel Hidalgo s/n, colonia Pueblo San Miguel Ajusco

Venustiano Carranza

  • Calle Lázaro Pavia, colonia Jardín Balbuena
  • Av. Fray Servando Teresa de Mier, colonia Jardín Balbuena

Tarjeta INAPAM; estos son los programas del Bienestar a los que te puedes registrar este 2025. Foto: Especial
Tarjeta INAPAM; estos son los programas del Bienestar a los que te puedes registrar este 2025. Foto: Especial

Requisitos para tramitar tarjeta inapam

  • Acta de nacimiento legible.
  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional o carta de identidad).
  • CURP actualizado.
  • Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses).
  • Fotografía tamaño infantil reciente, fondo blanco, sin lentes ni gorra.

