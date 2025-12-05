Más Información

Mundial 2026: Así se tomó la selfie histórica de Infantino junto a Sheinbaum, Trump y Carney

Disney lanza el primer vistazo de Camp Rock 3: ¿cuándo se estrena la película?

Marvel anuncia reestreno en cines de Avengers: Endgame: ¿llegará a México?

¿Cómo quitar pelo de gato de la ropa? Conoce estas técnicas sostenibles

Mundial 2026: Chumel Torres reacciona a baile viral de Trump en el sorteo de la FIFA

Tras coincidir en el escenario durante el , este 5 de diciembre en el emblemático John F. Kennedy Center en Washington DC, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Los mandatarios inmortalizaron su encuentro con una selfie que le está dando la vuelta al mundo.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fue el encargado de capturar la llamada “” entre los líderes que serán anfitriones durante el Mundial de Fútbol 2026, después de encabezar el acto simbólico donde se revelaron las sedes del torneo.

Ante un año plagado de tensión política, esta es la primera vez en que los mandatarios coinciden en un evento, por lo tanto, la foto compartida por Gianni se volvió tendencia en la red.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante el sorteo de la FIFA. Foto: AFP
Infantino toma selfie histórica junto a Sheinbaum, Trump y Carney

Con la frase "El Fútbol une al Mundo", la selfie fue compartida por Gianni Infantino y en las redes sociales de la FIFA.

Durante este momento clave en la ceremonia, se observa al presidente de la FIFA tomando su dispositivo móvil para capturar el encuentro entre Sheinbaum, Trump y Carney. Gianni se inclina hacia el republicano, quien luce una gran sonrisa y los ojos entrecerrados; mientras que Sheinbaum y Carney posaron con las manos al frente.

El John F. Kennedy Center en Washington DC se volvió testigo de este momento tan importante. Foto: FIFA
Más tarde la presidenta, Claudia Sheinbaum, escribió: "En Washington tuvimos una excelente reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y la buena relación que tenemos".

"Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos", agregó.

