Mundial 2026: Chumel Torres reacciona a baile viral de Trump en el sorteo de la FIFA

Este 5 de diciembre se realizó el Sorteo Final de la Copa del Mundo 2026 en el Centro John F. Kennedy, en Washington DC, donde la Selección Mexicana de Futbol conoció a sus rivales de la justa mundialista.

El equipo tricolor se ubicó en el Grupo A, junto a Corea del Sur, Sudáfrica; sin embargo, quedó a la espera de conocer a su cuarto rival que saldrá del repechaje mundialista de la UEFA, entre los equipos de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

No obstante, al término del evento se presentó Village People para cantar su emblemática canción YMCA, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, no defraudó al realizar su baile viral.

Mundial 2026: Trump elogia a Sheinbaum en entrevista con TV Azteca; "tu Presidenta está haciendo un muy buen trabajo", dice

Por lo anterior, el influencer Chumel Torres reaccionó al respecto, fiel a su estilo.

“Y sí bailó... Trump ya ganó su mundial”, expresó el youtuber, acompañado del video donde se ve al Mandatario de Estados Unidos bailando, al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Y sí bailó... Trump ya ganó su mundial. pic.twitter.com/hCwchH6k23 — Chumel Torres (@ChumelTorres) December 5, 2025

