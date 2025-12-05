Mundial 2026: Chumel Torres reacciona a baile viral de Trump en el sorteo de la FIFA

Más Información

Este 5 de diciembre se realizó el en el Centro John F. Kennedy, en Washington DC, donde la Selección Mexicana de Futbol conoció a sus rivales de la justa mundialista.

El equipo tricolor se ubicó en el, junto a Corea del Sur, Sudáfrica; sin embargo, quedó a la espera de conocer a su cuarto rival que saldrá del repechaje mundialista de la UEFA, entre los equipos de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

Chumel Torres reacciona a baile viral de Trump en el sorteo del Mundial 2026

No obstante, al término del evento se presentó Village People para cantar su emblemática canción YMCA, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, no defraudó al realizar su baile viral.

Por lo anterior, el influencer reaccionó al respecto, fiel a su estilo.

“Y sí bailó... Trump ya ganó su mundial”, expresó el youtuber, acompañado del video donde se ve al Mandatario de Estados Unidos bailando, al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

