Previo a la ceremonia del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció como una "buena mujer" que realiza un "muy excelente trabajo" en su país.

En su estancia en el Centro John F. Kennedy, el mandatario estadounidense, acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofreció unas palabras a los medios de comunicación.

"Señor Donald Trump, de México: ¿cómo se siente de ser parte de este increíble momento? Y obviamente está siendo un gran participante en todo el día", preguntó Inés Sainz Gallo, periodista deportiva de TV Azteca.

Donald Trump no dudó en elogiar a la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque la pregunta no estuviera enfocada en ella.

"Sí, tu presidenta está aquí y está haciendo un muy buen trabajo, es una buena mujer, muy excelente trabajo", respondió el mandatario estadounidense.

Agregó que "es un honor y estamos estableciendo todos los récords y nos está ayudando a establecer todos los récords. Sabes que México y Canadá nos están ayudando a establecer todos esos récords, pero como sabes ya tenemos un récord en venta de boletos", expresó el jefe de Estado.

Cabe destacar que, en semanas previas, el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, ha arremetido en redes sociales contra la Mandataria federal y contra su gobierno; estos hechos incrementaron tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual estableció que el empresario debe pagar una suma millonaria de impuestos que tiene pendientes desde hace más de una década.

Claudia Sheinbaum ha reiterado en varias ocasiones durante sus conferencia matutinas en Palacio Nacional que Salinas Pliego debe pagar sus impuestos y que nada ni nadie está por encima de la ley.

La presidenta Claudia Sheinbaum habla durante la ceremonia del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Washington, D.C. (05/12/2025). Foto: Captura de video

