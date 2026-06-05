La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que desconocen la causa del secuestro a la periodista veracruzana Roxana Ramírez; sin embargo, señaló que es prioritaria su búsqueda, misma que se realiza con elementos de la Policía Ministerial, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública.

“Hasta que no sigan todas las investigaciones, no podemos saber realmente cuál es la causa. Lo importante en este momento es encontrarla. Y una vez que se encuentre, ya la investigación de cuál fue la razón por la cual fue levantada por estas personas que todos vimos en un video. Lo más importante en este momento es la búsqueda”, afirmó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 5 de junio desde Coatzacoalcos, Veracruz, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la violencia que viven reporteros y comunicadores en la entidad, la cual es catalogada como la más peligrosa del país para ejercer, de acuerdo con la organización Artículo 19.

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“Hay mucho trabajo para garantizar la protección de las y los periodistas y al mismo tiempo la investigación, en caso de que haya algún caso de homicidio o algún otro delito. Pero está trabajando muy bien la gobernadora y estamos trabajando con ella para garantizar la paz y la seguridad para los periodistas y para toda la población de Veracruz”, expresó la mandataria.

Los padres de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez lograron acercarse este viernes a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a su salida de las instalaciones de la Marina, donde encabezó su conferencia matutina, para solicitar su apoyo en la localización de su hija.

Entre lágrimas, la madre de la comunicadora pidió sensibilidad a las autoridades y a quienes puedan contribuir a su búsqueda y localización.

Prioritaria las labores de búsqueda: fiscalía de Veracruz

Por su parte, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, fiscal general del estado de Veracruz, señaló que para la dependencia y el gobierno de Rocío Nahle García, han sido prioritarias las labores de búsqueda de la comunicadora, extraída de su domicilio el martes 2 de junio pasado.

“Nos hemos abocado a las entrevistas a familiares, personas cercanas a la víctima. Se está realizando el análisis todavía de videograbaciones que nos han permitido identificar el vehículo relacionado con los hechos y posibles rutas de desplazamiento. Lo que a su vez nos ha permitido llevar recorridos de búsqueda en los municipios de Nanchital, Moloacán y Cuichapa con la participación de la policía Ministerial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Guardia Nacional, Marina y la Secretaría de Seguridad Pública”, señaló.

Explicó que existe una plena coordinación de los tres órdenes de gobierno y además, están realizando una serie de trabajos de inteligencia sobre las comunicaciones vinculadas a la víctima.

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“Han sido prioritarias las labores de búsqueda de la comunicadora Roxana, porque más allá de cualquier profesión a la que ella se dedique, no debemos perder de vista que en un país y en un estado encabezado por mujeres, pues es prioritaria la búsqueda o localización de una mujer”, afirmó la fiscal.

¿Qué pasó con la periodista Roxana Ramírez?

El martes pasado, la reportera Roxana Ramírez fue privada de la libertad por sujetos armados que ingresaron violentamente a su domicilio ubicado en el sur de Veracruz. En un video difundido en redes sociales, se observa a dos sujetos con capuchas y con armas largas tirar la puerta de acceso de la vivienda ubicada en el municipio de Nanchital, donde se encontraba la también directora del medio digital Impulso.

Tras ingresar apuntando con sus armas largas, someten a los residentes y les retiran el celular. Tras la irrupción del comando, se reportó la privación ilegal de la libertad de Roxana Ramírez.

Con información de Edgar Ávila Pérez

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