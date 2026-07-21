En los últimos dos años, en la Ciudad de México se ha registrado una “tendencia de crecimiento” en la cantidad de registros de voluntad anticipada, derecho que permite a las personas decidir de manera libre e informada si desean aceptar o rechazar tratamientos médicos que prolonguen de manera innecesaria la vida cuando se padece una enfermedad incurable.

Así lo dio a conocer la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, quien detalló que desde 2008 —cuando se aprobó la Ley de Voluntad Anticipada en la Ciudad de México— a la fecha, se han contabilizado 28 mil registros.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la secretaria capitalina precisó que sólo en 2024 sumaron 2 mil 184 registros; para 2025 la cifra fue de 2 mil 507; mientras que en el primer semestre de este 2026, se contabilizaron mil 708 registros.

“Vemos una tendencia de crecimiento en el número de registros, más o menos del 24 al 25, se registró un 15%”, comentó. La mayoría de las personas que hacen su registro de voluntad anticipada, refirió, son adultos mayores; pues casi 80% de quienes accedieron a este derecho en los últimos dos años tienen 60 años o más.

Gasman Zylbermann explicó que la voluntad anticipada promueve una atención centrada en cuidados paliativos, es decir, en brindar confort al paciente y acompañarlo de manera natural, respetando la voluntad de la persona.

“Una de las cosas que hemos desarrollado en la Ciudad de México, son las directrices anticipadas que es no tanto cuando ya el paciente está grave, está en esta situación, sino que en cualquier momento puede decidir sobre el tipo de tratamiento que quiere; parte del trabajo que hacemos en la Secretaría es hablar de tema para que la gente que no está en una situación crítica pueda tomar previsiones y pueda decidir, ¿si estuviera en una situación así, qué es lo que querría?”, explicó.

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Asimismo, la funcionaria señaló que estas directrices anticipadas permiten que la persona decida no sólo qué tratamiento rechaza, sino qué cuidados desea recibir durante una enfermedad avanzada.

Advirtió que hablar de voluntad anticipada es “un tema complejo” porque socialmente es difícil hablar de la muerte.

Por ello, remarcó los esfuerzos de la dependencia que encabeza, al igual que de organizaciones que impulsan este derecho, para promover la idea de qué elegir sobre el final de nuestra vida y que es una decisión que hay que tomar.

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