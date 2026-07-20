Metrópoli | 20-07-26 | 15:05 |

La informó que el miércoles 29 de julio arrancará la edición 21 de la Feria de la Torta en la explanada de la demarcación.

Durante un evento en el Centro Cultural Carranza, la alcaldesa Evelyn Parra explicó que el Torta Fest, como llamó al evento en esta ocasión, contará con 100 expositores, entre los cuales hay representantes de los estados de:

  • Jalisco
  • Yucatán
  • Veracruz
  • Tamaulipas
  • Puebla
  • Sinaloa
  • Oaxaca
  • Michoacán
  • Estado de México y capital del país.

Agregó que también habrá participantes extranjeros de

  • Cuba
  • Colombia
  • Uruguay
  • República Dominicana
  • España
  • Argentina
  • Venezuela.

Lee también

La edil indicó que a lo largo de los cinco días que durará el evento, ya que concluirá el dos de agosto, prevé una derrama económica de 50 millones de pesos, así como la participación de mil trabajadores, desde los dueños de los negocios expositores hasta sus ayudantes.

En cuanto al nivel de afluencia, comentó que esperarán a lo largo de toda la jornada de cinco días la visita de .

[Publicidad]

Respecto a la oferta musical que habrá, Parra comentó que se tiene prevista la participación de:

  • Jaime Varela, imitador de Juan Gabriel
  • La Sonora dinamita
  • Víctor Jackson, imitador de Michael Jackson
  • Leo Romero
  • Los Bandidos del Mambo
  • Con el Alma de Mujer
  • Aaron y su grupo Ilusión
  • Los askis
  • Yaguarú
  • El rapero Millonario
  • Flans
  • El comediante El Costeño
  • Natalia Jiménez.

Lee también

Añadió que los precios de las tortas irán desde los 50 pesos, además que habrá desde las clásicas como jamón y milanesa, hasta exóticas como de mantarraya, avestruz y jabalí.

[Publicidad]

La alcaldesa invitó a los vecinos y visitantes a conocer la del evento; además, dijo que contarán con un área donde las personas podrán dejar a los animalitos de compañía.

“Son vacaciones, tráigase a toda la familia, a la mamá, al papá, a la novia, a los amigos”, agregó.

dmrr

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]