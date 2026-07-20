La alcaldía Venustiano Carranza informó que el miércoles 29 de julio arrancará la edición 21 de la Feria de la Torta en la explanada de la demarcación.

Durante un evento en el Centro Cultural Carranza, la alcaldesa Evelyn Parra explicó que el Torta Fest, como llamó al evento en esta ocasión, contará con 100 expositores, entre los cuales hay representantes de los estados de:

Jalisco

Yucatán

Veracruz

Tamaulipas

Puebla

Sinaloa

Oaxaca

Michoacán

Estado de México y capital del país.

Agregó que también habrá participantes extranjeros de

Cuba

Colombia

Uruguay

República Dominicana

España

Argentina

Venezuela.

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La edil indicó que a lo largo de los cinco días que durará el evento, ya que concluirá el dos de agosto, prevé una derrama económica de 50 millones de pesos, así como la participación de mil trabajadores, desde los dueños de los negocios expositores hasta sus ayudantes.

En cuanto al nivel de afluencia, comentó que esperarán a lo largo de toda la jornada de cinco días la visita de 600 mil asistentes.

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Respecto a la oferta musical que habrá, Parra comentó que se tiene prevista la participación de:

Jaime Varela, imitador de Juan Gabriel

La Sonora dinamita

Víctor Jackson, imitador de Michael Jackson

Leo Romero

Los Bandidos del Mambo

Con el Alma de Mujer

Aaron y su grupo Ilusión

Los askis

Yaguarú

El rapero Millonario

Flans

El comediante El Costeño

Natalia Jiménez.

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Añadió que los precios de las tortas irán desde los 50 pesos, además que habrá desde las clásicas como jamón y milanesa, hasta exóticas como de mantarraya, avestruz y jabalí.

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La alcaldesa invitó a los vecinos y visitantes a conocer la oferta gastronómica del evento; además, dijo que contarán con un área donde las personas podrán dejar a los animalitos de compañía.

“Son vacaciones, tráigase a toda la familia, a la mamá, al papá, a la novia, a los amigos”, agregó.

dmrr