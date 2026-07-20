Xonacatlán, Méx.- Más de 2 mil 700 máquinas tragamonedas fueron aseguradas en el Estado de México como parte de la “Operación Dos de Bastos”, que se puso en marcha desde el 13 de julio en territorio mexiquense, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEM).

La institución dio a conocer que el operativo derivó del homicidio con arma de fuego de un hombre de aproximadamente 20 años de edad, en un establecimiento con máquinas tragamonedas de Otzolotepec. El crimen ocurrió el 12 de julio.

Tras una semana de la “Operación Dos de Bastos”, la Fiscalía mexiquense informó que 300 establecimientos relacionados con máquinas tragamonedas fueron suspendidos; 100 negocios comerciales fueron inspeccionados; y cinco personas fueron detenidas.

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De las máquinas tragamonedas, se aseguraron 5 millones de pesos en efectivo, entre monedas de dos, cinco, diez pesos, así como billetes de denominaciones de entre 100 a 500 pesos.

La institución señaló que la actividad económica vinculada con estos negocios representaba un flujo de alrededor de 50 millones de pesos.

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Entre los establecimientos revisados se encuentran plazas comerciales como Plaza Aragón, Plaza Santín, en Toluca; Plaza Lago, en Tlalnepantla; Plaza Centella; Plaza Arkana Norte; Plaza San Miguel y Mega Izcalli, en Cuautitlán Izcalli.

La Fiscalía estatal precisó que su intervención se realizó por delitos del fuero común, entre ellos encubrimiento por receptación, extorsión, apología del delito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que la operación de máquinas tragamonedas corresponde al ámbito federal.

LL