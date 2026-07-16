Atizapán de Zaragoza, Méx. - La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México comenzó un operativo para el retiro de las llamadas máquinas tragamonedas.

Este jueves, el operativo se llevó a cabo en el municipio de Atizapán de Zaragoza, donde fueron retiradas estás máquinas de varios negocios .

Las llamadas "traga monedas" fueron retiradas y, según los primeros reportes, serán destruidas como parte del operativo.

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Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

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