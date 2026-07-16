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Personal de la alcaldía Benito Juárez acudió al cruce de las calles Adolfo Prieto y Concepción Béistegui, en la colonia Del Valle, donde se originó un socavón provocado por la ruptura de la red de drenaje, que en esta zona tiene una antigüedad de entre 60 y 80 años.
Con la finalidad de evitar problemas para los vecinos de la zona, el área se mantendrá acordonada el tiempo que duren los trabajos de sustitución de la tubería de drenaje, ya que se colocarán materiales nuevos de mayor resistencia para ampliar su vida útil.
“Es muy importante hacer mención que este tipo de socavones se originan principalmente por la antigüedad que tienen las tuberías en las alcaldías. En esta zona donde nos encontramos, el drenaje tiene aproximadamente un periodo de vida de 60 a 80 años. También es muy importante que ustedes nos apoyen revisando sus registros y sus albañales domiciliarios para evitar que el drenaje pueda colapsar. Con orden y seguridad trabajamos para ti”, afirmó Edgar Santiago, jefe de Unidad Departamental de Operación Hidráulica y Saneamiento.
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Personal de Servicios Urbanos identificó la falla, que conforme se fue revisando se convirtió en un socavón de 10 metros de largo y 4.50 metros de profundidad. Las labores continuarán hasta el próximo miércoles, debido al gran tamaño de la oquedad.
Ante esta situación, la alcaldía pidió la comprensión de vecinos y automovilistas de la zona.
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vr/cr
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