La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó iniciar un procedimiento especial sancionador contra el diputado local Víctor Hugo Romo por presunta promoción personalizada, y dictó medidas cautelares consistentes en el retiro de la propaganda denunciada.

Durante su Trigésima Primera Sesión Urgente, la Comisión analizó diversas quejas relacionadas con la colocación de lonas y pintas de bardas vinculadas con el módulo de atención ciudadana del legislador en distintos puntos de la Ciudad de México.

De manera preliminar, la Comisión Permanente de Quejas advirtió que la propaganda denunciada podría constituir promoción personalizada, debido a una sobreexposición del nombre, imagen y cargo de la persona servidora pública.

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Asimismo, observó que parte de la propaganda denunciada fue colocada en ubicaciones que podrían exceder el ámbito territorial de la circunscripción que representa, el Distrito V, por lo que su difusión podría rebasar los fines estrictamente institucionales previstos en la normativa electoral.

Por ello, la Comisión de Quejas aprobó iniciar el procedimiento especial sancionador respecto de la presunta promoción personalizada, al advertir, de manera preliminar, elementos que justifican su análisis. Asimismo, declaró procedentes las medidas cautelares solicitadas y ordenó el retiro de la propaganda denunciada.

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En la misma sesión, la Comisión aprobó desechar dos quejas al considerar que, en un caso, los hechos denunciados se sustentaban únicamente en notas periodísticas y pruebas insuficientes para acreditar, al menos de manera indiciaria, las conductas denunciadas y, en el otro, no se advirtieron preliminarmente elementos que permitieran presumir la actualización de las infracciones denunciadas.

mahc/LL