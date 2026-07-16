Washington. El Departamento de Estado estadounidense oficializó este jueves la designación del "Cártel de Juárez" y de "Los Viagras" como organizaciones terroristas extranjeras.

"El Cártel de Juárez y Los Viagras son violentos cárteles narcoterroristas que han perpetrado numerosos ataques contra estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles, incluida la masacre de 2019 en Sonora de nueve ciudadanos estadounidenses -tres adultos y seis niños- asesinados por sicarios de La Línea, la facción dominante del Cártel de Juárez" explicó el comunicado del Departamento de Estado, aludiendo al ataque de la familia de los LeBaron.

El Departamento de Estado advirtió que la administración del presidente Donald Trump "seguirá utilizando todas las herramientas a su alcance para proteger a nuestra nación, manteniendo las drogas fuera de nuestras calles y cortando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos".

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Añadió que las designaciones demuestran que el gobierno "sigue cumpliendo sus promesas al pueblo estadounidense de desmantelar los cárteles narcoterroristas, hacer que las comunidades estadounidenses sean más seguras y proteger la frontera".

El comunicado se produce un día después de que la Oficina de Control de Bienes Exttranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, registrara el cambio de designación de ambos grupos criminales.

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Así, el "Cártel de Juárez" y "Los Viagras" se suman a seis cárteles que la administración Trump ya designó el año pasado como terroristas extranjeros: el Cártel de Sinaloa, el "Cártel Jalisco Nueva Generación"(CJNG), "La Nueva Familia Michoacana", el "cártel del Golfo", el "cártel del Noreste" (antiguamente los Zetas) y "Cárteles Unidos".

La designación como organización terrorista permite más margen de maniobra de las fuerzas de seguridad estadounidenses, en el contexto de una gran ofensiva contra el crimen organizado en América Latina y el Caribe.

El ataque del 4 de noviembre de 2019 contra los LeBaron causó conmoción en ambos lados de la frontera.

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Una familia de la comunidad mormona que viajaba en una camioneta fue atacada a balazos por un comando armado.

El presidente Donald Trump decidió aumentar sustancialmente el combate a los cárteles transnacionales y al crimen organizado tras volver al poder, y en febrero de 2025 anunció la decisión de considerar terroristas a esos cárteles, a pesar de las críticas desde sectores jurídicos.

"Las designaciones de terroristas exponen y aíslan a entidades y personas, negándoles el acceso al sistema financiero de Estados Unidos y a los recursos que necesitan para llevar a cabo ataques", dijo el Departamento de Estado.

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"Rendirán cuentas": embajador Johnson

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló que las designaciones "subrayan el compromiso de Trump de desmantelar las organizaciones narcoterroristas y todas las redes que las apoyan".

Aseguró que "estos grupos —y cualquiera que los financie, les facilite la actividad o colabore con ellos o con cualquier otro cártel— rendirán cuentas".

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El embajador destacó que "junto con México, estamos desarticulando el tráfico de drogas, armas de fuego y otras actividades ilícitas que amenazan a ambas naciones".

La formulación "narcoterroristas" permitiría también, a juicio del gobierno Trump, operaciones como los ataques que lleva a cabo regularmente contra lanchas de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con más de 200 muertos hasta ahora.

Estados Unidos considera también que tiene el derecho a atacar fuera del país a líderes de esos cárteles y grupos criminales como ha hecho durante décadas contra Al Qaeda o el Estado Islámico.

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Juristas y organizaciones internacionales consideran que esa amalgama entre narcotráfico y terrorismo es dudosa desde el punto de vista legal.

El líder del Tren de Aragua venezolano, también designado organización terrorista extranjera, 'Niño' Guerrero, murió en una operación estadounidense en territorio venezolano que contó con la colaboración del gobierno de Delcy Rodríguez, el pasado 13 de junio.

México se opone oficialmente a la intervención estadounidense en su territorio.

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