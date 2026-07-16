La Fiscalía General de la República (FGR) tiene que determinar si existe alguna responsabilidad del exfiscal Alejandro Gertz Manero, por la identificación tardía de Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, como el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Tiene que revisarlo la fiscal, la fiscalía ayer dio, pues, lo que ocurrió, tal cual ocurrió, y si hay alguna responsabilidad, pues tiene que determinarlo la propia fiscalía”, manifestó en conferencia de prensa.

La Mandataria federal dijo que existe la posibilidad de “ir a conocer una nueva declaración, hay esa posibilidad de los Estados Unidos” del piloto que fue extraditado a ese país, sin saber que había participado en la detención del capo.

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Sin embargo, Sheinbaum Pardo refirió que el tema central del caso, es la participación del gobierno de Estados Unidos en el operativo, ya que en un inició lo negaron, pero después se lo atribuyeron.

“La información que dio el gobierno de Estados Unidos, en su momento, a través del embajador y de las visitas que se hicieron por parte de la fiscalía a la revisión de aviones, que no habían tenido ninguna participación, al mostrar el avión como parte de un operativo del FBI, en una feria, pues hay una contradicción. Ese es el tema central, más allá de si se envió a esta persona que en su momento no se conocía que había sido el piloto de esa aeronave, y que después, con la fiscal se conoció que en efecto sí era ese piloto”, explicó.

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