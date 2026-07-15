El debate generado por la difusión de los audios de una conversación atribuida a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, debe enfocarse en la información revelada y no en perseguir la filtración, sostuvo Leopoldo Maldonado al defender que las filtraciones y las fuentes periodísticas están protegidas por la libertad de expresión.

Durante una entrevista en Con los de Casa, junto al Director Editorial General de EL UNIVERSAL, David Aponte y la columnista Maite Azuela, el director de Artículo 19, Maldonado fue cuestionado sobre los audios difundidos por el periodista Héctor de Mauleón y las declaraciones del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien planteó que la gobernadora presentara una denuncia por la filtración y el presunto espionaje.

El próximo relator de la ONU señaló que, el debilitamiento de los mecanismos de transparencia hará que las fuentes anónimas y las filtraciones sean cada vez más recurrentes "Si tú estás cerrando los caminos de la transparencia y estas promoviendo o incentivando de cierta manera la filtración, que es completamente legítima, que está protegida por la libertad de expresión que es una práctica que de hecho da vida al periodismo, pues entonces tienes que atenerte a las consecuencias”, expresó.

Lee también Jaime Bonilla rechaza participación en caso Marina del Pilar; la gobernadora "saca a su villano favorito", dice

Añadió que, ante la falta de vías institucionales para acceder a la información pública, las filtraciones cumplen una función relevante para el periodismo. “No hay veredas institucionales para la información, hay filtraciones, pues lo que tienes que atender es más bien a proteger a quien recibe el mensaje y a quien da el mensaje”, afirmó.

Al abordar la posibilidad de citar a periodistas para relevar sus fuentes, recordó que la Ciudad de México cuenta con una legislación que protege el secreto profesional frente a requerimientos judiciales y del Ministerio Público. Asimismo, mencionó que al inicio del sexenio pasado se impulsó un protocolo para proteger a las personas alertadoras, al considerar que son fundamentales para la transparencia.

[Publicidad]

Maldonado también advirtió que investigar a periodistas por publicaciones derivadas de filtraciones desvía la atención del contenido de la información. "Atacar al mensajero, para diluir el mensaje", respondió al explicar que esa estrategia desplaza el debate sobre los hechos relevados.

Finalmente, sostuvo que las filtraciones forman parte del ejercicio periodístico y reiteró que, frente al cierre de los canales institucionales de acceso a la información, corresponde a las autoridades proteger tanto a las fuentes como a quienes reciben y difunden información de interés público.

Mira aquí el programa completo

[Publicidad]

dmrr