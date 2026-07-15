Este miércoles, la Selección Argentina firmó una de las victorias más memorables de los últimos años al vencer (2-1) a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Dentro de los miles de argentinos que festejaron en Atlanta, estaba Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, y le dejó un mensaje a todos los detractores de La Albiceleste.

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El Turco emprendió su salida del estadio cantando junto a sus compatriotas "ponga huevo, huevo Argentina, ponga huevo, huevo sin cesar, que el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar", anticipando la batalla que tendrá contra España en Nueva York el próximo 19 de julio.

Después, al ser cuestionado sobre cómo vivió la victoria de la Scaloneta, el Turco mencionó que "somos futbol, tienen que respetar a la pasión del futbol, no hay que hablar más, no se habla antes, ganamos jugando al futbol, para todos los que hablaron de más, todos los que hablaron de más, esto es para todos ellos. Para nosotros esto es una fiesta, para nosotros es una religión".

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Antes de ir al juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS, estará la final de la Copa del Mundo y Mohamed compartió que "si Dios quiere vamos a estar allá apoyando a la Selección".

Finalmente, ante la pregunta de si ganar sufriendo tiene un sabor especial, el técnico multicampeón del futbol mexicano confesó que "es un partido de futbol, lo ganamos con el orgullo argentino como siempre".