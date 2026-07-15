Con la agónica victoria de Argentina (2-1) frente a Inglaterra en el Atlanta Stadium, quedó definida la Final de la Copa del Mundo 2026; enfrentará a la Selección de España, que dejó en el camino a Francia.

Lionel Messi, Lionel Scaloni y compañía buscarán el bicampeonato del mundo, algo que no sucede desde que Brasil lo hizo al coronarse en las Copas del Mundo de Suecia 1958 y Chile 1962.

Argentina dejó en el camino a las selecciones de Cabo Verde, Egipto, Suecia e Inglaterra; los dirigidos por Luis de la Fuente se impusieron a Austria, Portugal, Bélgica y Francia.

Mientras la Selección de España busca su segunda estrella, la Albiceleste quiere conseguir su cuarto título mundial; los europeos ganaron su único título mundial en la justa de Sudáfrica 2010.

Con Lionel Andrés, Argentina suma ya tres finales de Copas del Mundo. A la actual y la de Qatar 2022, se suma la de Brasil 2014, cuando perdieron ante Alemania 1-0.

¿Cuándo y dónde ver la Final España vs Argentina?

Argentina remontó sobre la hora (2-1) a la Selección de Inglaterra en Atlanta y se citará en la final del Mundial 2026 con España.

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