El senador Gerardo Fernández Noroña propuso modificar la duración de la presidencia de la Mesa Directiva del Senado para que el cargo deje de ser anual y se ejerza por un periodo de dos años, lo que dijo, permitiría desarrollar plenamente las funciones institucionales de la cámara alta.

En declaraciones a los medios de comunicación, el legislador de Morena planteó que incluso la presidencia podría extenderse durante toda la legislatura, aunque indicó que dos años serían suficientes para dar continuidad al trabajo parlamentario.

“Si me preguntas, yo en lo personal creo que la presidencia debería ser por todo el periodo o por lo menos de dos años, para que quien esté en la presidencia tenga oportunidad. Se va volando el tiempo porque además es muy intenso siempre el trabajo y la Mesa Directiva del Senado tiene funciones muy de fondo, más allá de la conducción de las sesiones”, explicó.

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Por otra parte, Fernández Noroña comentó que aún no decide si buscará volver a la presidencia del Senado, lo que definirá hacia la tercera semana de agosto, después de consultar a sus compañeros de bancada.

Negó que la carta que envió recientemente a los senadores de Morena haya generado un conflicto con el coordinador parlamentario Ignacio Mier Velazco, por su aparente rechazo a que Noroña repita en el cargo, ya que que ambos intercambiaron comunicaciones y dieron por superadas las diferencias.

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“Él me mandó un documento que en esencia dice que comparte mis reflexiones, que no dijo lo que dijo y que, por supuesto, todo el mundo puede participar”, comentó.

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Fernández Noroña explicó que su eventual postulación respondería a la relevancia política del próximo periodo, previo a las elecciones federales de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados. Consideró que la presidencia del Senado puede contribuir institucionalmente al trabajo político de la mayoría legislativa.

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Además, criticó que durante el último año se haya otorgado demasiados espacios a la oposición en la conducción de los trabajos parlamentarios.

“Creo que le hemos dado demasiado juego a la oposición y hay que traerla más a mecate corto”, advirtió.

Dijo que repetir al frente de la Mesa Directiva no representa una obsesión personal y aseguró que apoyará a Morena durante el proceso electoral de 2027 con o sin esa responsabilidad.

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