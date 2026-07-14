Al tiempo de impugnar el fallo del Tribunal Electoral de Michoacán, que lo halló culpable de violencia política en razón de género contra la alcaldesa Grecia Quiroz, el senador Gerardo Fernández Noroña reclamó al coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, que pretenda impedir que vuelva a presidir la Mesa Directiva.

En una carta dirigida a cada integrante de la bancada morenista, Fernández Noroña expone que está en proceso de valoración para decidir si participa en la contienda del grupo parlamentario para presidir el Senado en el año legislativo que inicia en septiembre, pero advirtió que el coordinador Mier no tiene facultades para vetarlo, ya que “en un proceso democrático, es a la bancada a la que le corresponde determinar con su voto a quien le confiarán tan honrosa responsabilidad”.

“Tampoco veo que ese tipo de comportamiento contribuye a la unidad de nuestro grupo parlamentario, vivo la enésima ofensiva incidió en mi contra y el coordinador no sólo no es solidario, sino que se suma con su sectarismo a quienes me denuestan por ser solidario con el senador (Raúl) Morón, con el diputado (Leonel) Godoy y con el exalcalde de Uruapan (Ignacio) Campos Equihua, quienes han sido señalados irresponsablemente y sin prueba alguna como responsables del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, acaecido el 1 de noviembre del año pasado”.

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En su carta, enviada a todos los senadores de Morena, incluidos los que están ausentes por licencia, Fernández Noroña advierte que es fundamental mantener la unidad del grupo parlamentario, por lo que exige al senador Ignacio Mier que deje de actuar facciosa e irresponsablemente.

“Durante el primer año de nuestra legislatura, tuve el honor de presidir la Mesa Directiva. Ahora he manifestado públicamente que valoro participar en el proceso, y acto seguido, el coordinador Ignacio Mier Velazco sale a declarar que no tengo derecho a participar. Su declaración coincide con la posición de Ricardo Anaya, de (Rubén) Moreira, de MC, de López-Dóriga, y de una larga lista de ‘comentócratas’ de los medios y diarios llamados nacionales”, reprocha.

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“Así las cosas, solicito una reunión del grupo parlamentario donde se discutan las condiciones en que se verificará el proceso de elección de la presidencia de la Mesa Directiva y le exijo al coordinador que coordine, en vez de actuar de manera facciosa e irresponsable”.

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Al mismo tiempo, el senador Fernández Noroña impugnó el fallo del Tribunal Electoral de Michoacán, que lo declaró culpable de violencia política en razón de género en perjuicio de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.

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En redes sociales, el legislador morenista acusó a los magistrados de ese tribunal, que aprobaron esa resolución de manera unánime, de pretender afectar su reputación y los retó a que expliquen por qué lo declararon culpable.

“Me quieren poner el San Benito de violentador, que es una infamia. Están queriendo cerrarme el camino a la actividad política y están contribuyendo a las campañas de denuesto que la derecha endereza todo el tiempo en mi contra. No se los voy a aceptar. (…) Yo no voy a tolerar semejante infamia. Faltaba más. (…) Que públicamente expliquen, porque no lo dicen en su sentencia, cómo llegan a tan sesuda conclusión”.

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El expresidente del Senado recordó que a finales del año pasado, días después del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, su esposa Grecia Quiroz “salió a culpar sin pruebas” al senador Raúl Morón, principal aspirante a la gubernatura de Michoacán, de estar detrás de ese crimen, además de anunciar que buscará ser candidata al gobierno michoacano.

Por ello, dijo, en tribuna acusó a la hoy presidenta municipal de facciosa e irresponsable, además de afirmar que “se le despertó la ambición”.

“¿De verdad es violencia política de género? Decirle a alguien que se le despertó la ambición, que su declaración tiene intencionalidad electoral y que es muy responsable. O sea, acusar a alguien del asesinato sin pruebas, pues es muy responsable. Y es quien puede ser el candidato a gobernador de nuestro movimiento, pues, está claro que quiere dañarlo, y que es fascista está más que acreditado”, insistió.

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“Ahí está mi posición, y que te venga el diluvio, porque yo no voy a guardar silencio y no voy a permitir que estén intrigando en mi contra”, señaló.

Dijo que lo que los magistrados del tribunal electoral de Michoacán decidieron es un despropósito. “Están pretendiendo sentar un muy grave precedente, que es que no puede haber un debate político entre una mujer y un hombre, un hombre y una mujer, que se dediquen a la política, porque cualquier respuesta que dé el varón es considerada violencia política de género. ¿En qué parte de la legislación sobre violencia política de género pueden sostener semejante arbitrariedad?”, cuestionó.

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“Lo que yo los reto es a que demuestren que esas declaraciones, que en caso de aplicarse a un hombre no son violencia política de género, y en caso de aplicarle a una mujer, sí lo son. Lo que ustedes están haciendo, además de cerrar el debate político entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, es dañar mi reputación”, denunció.

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