En seguimiento a un reporte de Valentín Meléndez, presidente municipal de San Luis Teolocholco, Tlaxcala, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atendió a una cría de coyote localizada en un domicilio particular del municipio.

Por medio de redes sociales, la autoridad ambiental a cargo de Mariana Boy Tamborrell, detalló que por su edad, el ejemplar fue valorado por especialistas, quienes determinaron que requería cuidados para favorecer su desarrollo y garantizar su bienestar, por lo que fue resguardado por el Instituto de Fauna Silvestre.

Aseguró que el coyote estará en dicho organismo a cargo de la conservación, investigación y manejo de animales silvestres con el fin de brindarle alimentación, cuidado, monitoreo y vigilar su rehabilitación.

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Profepa atiende a cría de coyote hallado en domicilio de Tlaxcala (14/07/2026). Foto: Especial

En las acciones participó personal de la Profepa con el apoyo técnico del Instituto de Fauna Silvestre del estado de Tlaxcala, así como la coordinación institucional del Ayuntamiento de San Luis Teolocholco.

En la publicación, la autoridad ambiental agradeció la coordinación para brindar atención y rescate adecuado a la cría de coyote hallada en un domicilio. Además pidió a las y los ciudadanos a que en caso de encontrar un ejemplar de vida silvestre, se evite manipularlo o adoptarlo como mascota y en su caso, dar aviso a la Profepa.

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Humanos, la principal amenaza de los coyotes: IFAW

De acuerdo con el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), una organización benéfica de conservación y bienestar animal, los coyotes no son una especie en peligro de extinción, aunque según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) -el inventario mundial sobre la conservación de especies- los coyotes están clasificados como de "preocupación menor".

La organización IFAW explica que pese a no ser una especie en peligro, las amenazas de los coyotes principalmente son los humanos debido a la caza ilegal, así como el envenenamiento, los disparos, atropellos y la destrucción de su hábitat.

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Profepa atiende a cría de coyote hallado en domicilio de Tlaxcala (14/07/2026). Foto: Especial

"Si bien pueden entrar en conflicto con mamíferos más grandes como lobos y pumas, este peligro es insignificante en comparación con el daño que los humanos les causan", considera la organización.

Los coyotes, de nombre científico Canis latrans, que significa "perro que ladra", son conocidos por sus aullidos y suelen medir cerca de 60 centímetros de alto y hasta un poco más de un metro de largo. Su tamaño y color varían dependiendo de la región en la que viven y principalmente habitan en los países de México, Estados Unidos y Canadá.

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