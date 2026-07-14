España y México se unieron, en Dallas, con un solo objetivo: Alentar a La Roja en las semifinales de la Copa del Mundo.

Desde Barcelona, Canarias, Madrid, País Vasco, Pamplona, Sevilla, entre otras ciudades, miles de españoles acudieron al AT&T Stadium para ver al equipo de Luis de la Fuente encarar su partido contra Francia.

Horas antes de que comenzará el encuentro, ya era evidente que país tendría la mayoría del apoyo. Una marea roja, mezclada con una tricolor, inundó la casa de los Cowboy de Dallas.

“El ambiente es increíble, sobre todo, por nuestros compadres mexicanos que andan animando a España, siempre en buena onda… hay más mexicanos con camiseta española que españoles y eso se agradece”, dijo entre risas un pamplonés a EL UNIVERSAL Deportes.

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Una marea roja 🔴 dirige al AT&T Stadium 🏟️



La Furia Española está lista para apoyar 🗣️ a su selección en las semifinales del Mundial 2026 ⚽️



Miguel Flores | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/CHNMJYbid8 — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 14, 2026

Otro aficionado de La Roja reconoció que “estuvo complicado” conseguir las entradas, pero confesó que se animó luego de que se concretara la victoria sobre Bélgica en los cuartos de final. La euforia lo llevó a adquirirlas.

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“Hemos visto la oportunidad y teníamos venir a apoyar a España. Compré los boletos después de que ganó España el viernes, estaba borracho y los compré… la vida es demasiado corta y tienes que hacer las cosas, gracias a mi esposa por dejarme venir”, compartió un alegre sevillano.

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Uno de los seguidores tricolores compartió que viajó desde Michoacán para ver “la final adelantada” y para seguir viviendo en carne propia el “increíble ambiente mundialista”, luego de haber asistido a todos los partidos de la Selección en la capital.

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“Un ambiente excelente, inmejorable, hay muchos españoles. Soy mexicano, estamos eliminados, pero aquí estamos presentes, apoyando a España [porque] me gusta mucho cómo juega. Fui a los cuatro partidos de México en la Ciudad de México, pero había que venir aquí”, declaró.

Sin importar el resultado, los españoles demostraron que su apoyo es incondicional y que, al menos en las tribunas, vencieron a los franceses: “En pasión no nos gana nadie”.