La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó a la oposición de “regatearle” a México unidad para condenar la muerte de 17 connacionales que se han suscitado bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En conferencia de prensa, Montiel Reyes aseguró que “la oposición se refleja como es” al apoyar a medias el llamado a la unidad que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes para exigir respuestas al gobierno estadunidense por esos casos.

“La oposición se refleja cómo es, llamarlos a la unidad nacional entorno a la defensa de nuestros connacionales es algo que va a más allá de las posturas ideológicas y de partidos”.

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“Es muy mezquino por parte de los dirigentes de oposición no atender el llamado de unidad, es un momento donde la patria debe ponerse al centro. Ellos siempre regateándole a México, ellos son el conservadurismo extremo”, dijo.

Este mismo lunes, líderes del PAN y del PRI afirmaron que respaldaban en llamado a la unidad política en México respecto a los casos de abuso por parte del ICE, pero recriminaron que la presidenta los busque ahora “cuando siempre se la pasa denostándolos”.

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