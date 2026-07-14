Ecatepec, Méx.-En los primeros 500 días de la actual administración local, la Quinta Zona pasó de 30 % a 85 % de suministro de agua, con inversión histórica en el municipio de mil 784 millones de pesos, recuperación de pozos, combate al huachicoleo y cinco obras estratégicas que iniciarán este año, informó la alcaldesa, Azucena Cisneros Coss.

El agua por la red es un derecho humano, por lo que con sentencia o sin ella el gobierno de Ecatepec trabaja para dotar del líquido a las familias del municipio, pero principalmente a las de la Quinta Zona, que fueron abandonadas por administraciones anteriores, afirmó la edil en conferencia de prensa.

Explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisa dos amparos interpuestos por habitantes de Ecatepec para exigir abasto de agua potable y aunque todavía no hay una resolución al respecto, el gobierno municipal trabaja para dotar de líquido por la red a todo el municipio.

Reconoció que décadas de abandono no pueden superarse de un día para otro, por lo que falta mucho por hacer y anunció cinco obras importantes para la Quinta Zona, entre ellas la megaplanta potabilizadora, el Tanque Maestro de 10 millones de litros y la rehabilitación de las redes principales de distribución.

La alcaldesa reiteró que el gobierno municipal no necesita de amparos para cumplir con su responsabilidad ante la población. Foto: Especial

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Detalló que cuando asumió el cargo, en enero de 2025, Ecatepec disponía de 3 mil 597 litros de agua por segundo, pero en la actualidad y gracias al trabajo intenso de rehabilitación y mantenimiento de las redes y pozos cuenta con 4 mil 340 litros por segundo, lo que representa 743 litros por segundo adicionales, que llegan a las casas de 641 mil familias.

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Cisneros Coss reiteró que el gobierno municipal no necesita de amparos para cumplir con su responsabilidad ante la población y desde el inicio de su gobierno comenzaron obras y acciones para suministrar agua por la red a todas las familias ecatepenses.

“Por eso aplaudimos que el pueblo vaya a la Suprema Corte y a las instancias que tenga que ir. El agua es un derecho de Ecatepec, su exigencia es legítima y cuentan conmigo. Nosotros somos el gobierno que da soluciones”, expresó.

Cisneros Coss recordó que Ecatepec tenía 67 pozos en operación, pero gracias al trabajo coordinado del organismo del agua Sapase y las comisiones Nacional del Agua (Conagua) y del Agua del Estado de México (CAEM), ahora cuentan con 91 pozos; “reactivamos 24 pozos que estaban muertos y reperforamos nueve de 12 que estaban colapsados”, expresó.

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Francisco Reyes Vázquez, director del sistema de agua local, resaltó la inversión histórica de mil 784 millones de pesos de los gobiernos federal, estatal y municipal. Foto: Especial

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Francisco Reyes Vázquez, director del sistema de agua local, resaltó la inversión histórica de mil 784 millones de pesos de los gobiernos federal, estatal y municipal para mejorar el suministro de agua en Ecatepec.

Señaló que tales logros son resultado del combate al huachicoleo del agua, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura, telemetría en cinco pozos hasta el momento, plataforma Neptuno y reparación de fugas.

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Adelantó que efectuarán cinco acciones relevantes en la Quinta Zona: megaplanta potabilizadora en Valle de Júcar, Tanque Maestro en Periférico y Canal de Los Remedios, sistema Linner para sellar fugas, rehabilitación de cruceros y válvulas obsoletas, y construcción de la toma de agua en bloque del Sistema Cutzamala.

El funcionario expuso que recibieron en estado crítico el suministro de agua potable, el cual fue estabilizado y actualmente está en proceso de mejoramiento, además de que nunca se habían invertido tantos recursos en beneficio de la población.

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A la conferencia de prensa asistieron habitantes de los fraccionamientos Alborada de Aragón y Fuentes de Aragón, quienes respaldaron las acciones de Cisneros Coss para enfrentar este grave problema, entre ellas una dirigente vecinal que se desistió del amparo que interpuso, pues a partir de este año recibe agua de calidad en su domicilio.

vr