Elementos de la la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), ejecutaron tres órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión, violación y robo.

De acuerdo con información de la SSC, policías realizaron investigaciones hasta recabar los datos de prueba suficientes para que un agente del Ministerio Público solicitara a un juez de control las órdenes de captura.

Una vez que el juzgador liberó los mandamientos, el primero fue ejecutado en la calle Invierno, de la colonia La Casilda, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se detuvo a una mujer de 20 años, señalada de extorsión agravada.

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La SSC informó que la detenida al parecer es parte de un grupo criminal dedicado a extorsionar y está posiblemente relacionada con la extorsión a un ciudadano, durante marzo de este año.

El segunda mandato se ejecutó en las calles Estado de Durango y Estado de Oaxaca, en la colonia La Providencia, en la misma demarcación, donde se detuvo a un hombre de 25 años acusado de violación.

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Y la tercera orden se cumplimentó en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, en contra de un sujeto de origen colombiano de 50 años, acusado de robo.

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El hombre está relacionada con robos a casa habitación en la alcaldía Benito Juárez, uno de ellos cometido en días pasados en la calle Wisconsin, colonia Ampliación Nápoles, donde tomó dinero y pertenencias de valor y por lo que, sin embargo, fue detenido hace unos días en posesión de 170 dosis de aparente narcótico en la colonia José López Portillo.

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Los tres detenidos quedaron a disposición de la autoridad que los requiere.

LL