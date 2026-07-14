Un día después del retiro del memorial que fue colocado en la glorieta del Ángel de la Independencia, por un año de la desaparición de Ana Amelí y por más casos de desaparición, la abuela de la joven estudiante dijo que la familia está molesta porque fue quitado.

"Eso no se vale, porque así como desaparecen el memorial, desaparecen a la gente, ¿qué nos dan a pensar? Que den la cara, parecen cuervos. Nosotros lo pusimos en pleno día y ellos vinieron en la noche cuando ya no estábamos", dijo la abuela de Ana Amelí, Lucrecia Franco.

La familia de la joven que desapareció en la zona del Ajusco cuando realizaba senderismo, el 12 de julio de 2025, colocó mantas y lonas la mañana de este martes para exigir acciones para su localización.

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El domingo pasado, cuando se cumplió un año de la desaparición de Ana Amelí, su familia y colectivos de buscadoras organizaron una marcha que llegó a la glorieta del Ángel de la Independencia, donde instalaron un antimonumento, el cual fue retirado la madrugada del lunes por sujetos vestidos de negro.

La abuela de la joven desaparecida afirmó que la familia sigue decepcionada como el primer día que supieron de la ausencia.

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"La familia seguimos tristes, igual que el primer día, porque no hay nada, nada nos han dicho, no hay ninguna esperanza de que nos digan 'ya sabemos que estuvo aquí, ya estamos cerca', no, no hay nada.

Y agregó que "nosotros seguimos con nuestro dolor desde el primer día y el memorial que hicimos no fue porque está muerta, porque nosotros sentimos en nuestro corazón que está viva y por eso hicimos la remembranza de que ella cumplió un año, fuera de la familia, fuera de su casa, fuera de sus actividades, porque también ella tiene derecho".

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Ayer, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, instruyó al secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, revisar el robo del antimonumento en memoria de personas desaparecidas que colocaron este fin de semana colectivos de búsqueda en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

“Se robaron el antimonumento. Vamos a ver qué pasó, por favor, le encargo a la Secretaría de Seguridad”, dijo en una conferencia de prensa que ofreció este lunes.

mahc/LL