Este domingo 12 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó a los mexicanos ante la llegada a México de una gran cantidad de polvo, proveniente del Desierto de Sahara en África.

De acuerdo con Centro Nacional de Prevención de Desastres, las tormentas de arena y polvo constituyen fenómenos meteorológicos comunes en regiones áridas. La mayoría de estos eventos tiene lugar en África, Asia Central y China.

El polvo del Sahara no representa un peligro para la población en México, su efecto es más directo en la cantidad de nubosidad y lluvias, provocando cambios en las condiciones meteorológicas del país, como la presencia cielos grisáceos, atardeceres rojizos y pocas nubes en algunas zonas.

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Así te puede afectar en la salud el polvo del Sahara

¿A qué estados afectará este evento climático?

De acuerdo con información proporcionada por el sitio digital especializado Meteored México, dos densos pulsos de polvo cubrirán parte del territorio mexicano, principalmente a los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca.

Asimismo, el fenómeno avanzará sobre la vertiente del Golfo de México, el noroeste del país y el altiplano, arrojando densas concentraciones de partículas hasta el centro del territorio mexicano, incluyendo la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Guerrero.

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Según el sitio, en las zonas costeras del Golfo de México y en las áreas en la Península de Yucatán, se mantendrá una temperatura de 35 a 40°C, mientras que, en el altiplano y el Valle de México, se registrará un ambiente confortable a medio día, que refrescará durante la noche.

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De acuerdo con datos oficiales de la NASA, se prevé el arribo de una gran cantidad de polvo del Sahara a la #PenínsulaDeYucatán y a los estados costeros del #GolfoDeMéxico desde hoy y hasta el 18 de julio. pic.twitter.com/2OPFOiF8ES — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 12, 2026

¿Cuáles son los efectos del polvo en la salud?

Las autoridades recomiendan tomar algunas precauciones para minimizar los efectos del polvo en la salud:

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Evitar exponerse a las altas concentraciones de polvo.

a las altas concentraciones de polvo. Tomar resguardo durante estos eventos.

durante estos eventos. Cerrar todas las entradas de aire a los cuartos durante las tormentas.

todas las a los cuartos durante las tormentas. En caso de ser necesario estar a la intemperie, utiliza lentes y cubrebocas, también puedes usar un pañuelo.

Por otro lado, el polvo del Sahara contiene partículas finas, virus, bacterias y hongos que bajan la calidad del aire. Según datos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), estos episodios de polvo se relacionan con una mayor incidencia de enfermedades respiratorias, como el asma y la bronquitis.

También puede provocar ardor en los ojos, lagrimeo, congestión nasal, dolor de garganta y molestias en la piel. Además de desencadenar algunas reacciones alérgicas, por lo que se recomienda prestar mayor atención en adultos mayores, niños y personas con enfermedades.

Finalmente, este evento se extenderá desde el domingo 12 de julio hasta el sábado 18 de julio. De acuerdo con el monitoreo de la Coordinación General del Servicio Meteorológico (CGSMN), se detectó un alto contenido de aerosoles en la región debido a este fenómeno.

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De acuerdo con datos oficiales de la NASA, se prevé la llegada de una gran cantidad de polvo del Sahara. Foto: Meteored México

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