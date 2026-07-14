Si hace un año David Pablos estaba corriendo para terminar el sonido de "En el camino" y así competir en el Festival de Venecia, ahora sigue haciendo esfuerzos, pero para estar a tiempo y acudir como jurado al mismo certamen.

De buen humor, el realizador mexicano señala que ya está alistándose para el encuentro fílmico que se llevará a cabo del 2 al 12 de septiembre y donde será uno de los responsables de premiar a las cintas de la sección Horizontes.

En 2025, Pablos y "En el camino", una historia de amor entre dos hombres en un mundo de traileros, ganaron el premio a Mejor Película en dicha sección y el Queer Lion Award.

“Hace un año estaba volando a Francia a un pueblito medieval cerca de Toulouse para ahí terminar el diseño sonido de la película, estábamos corriendo para llegar a Venecia. Ahora igual estamos corriendo, pero para otra cosa (risas). Me emociona mucho y además vuelvo a la sección en que gané, que es un cine más arriesgado, menos formateado a lo que es la industria, un cine más de corte autoral con más libertad”, dice a EL UNIVERSAL.

En el jurado se encontrará con la directora hongkonesa Elizabeth Lo, la actriz italiana Barbara Ronchi, el distribuidor estadounidense Peter Becker y la cineasta francesa Valérie Donzelli, que lo presidirá.

La selección de películas que competirá en Horizontes se dará a conocer en 10 días, pero se sabe que habrá más de una decena de títulos a ver.

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“Somos cinco nacionalidades distintas en el jurado y es ahí donde se democratiza esto, no sólo es analizar, desglosar una película porque siempre hay una subjetividad inobjetable, inherente en las deliberaciones, aquí es argumentar, llegar a un consenso y diálogo para premiar a las películas”, abunda.

"En el camino", producida por Inna Payán y Diego Luna, aún se encuentra en cartelera tras siete semanas y contabiliza más de 50 mil espectadores.

Y es la cinta con más nominaciones al Premio Ariel, con 13, entre ellas en las categorías Película, Dirección y Actor (Osvaldo Sánchez).

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“Por lo pronto estoy muy agradecido con el reconocimiento por parte del gremio mexicano de cine, pero sobre todo por el reconocimiento al equipo de trabajo, me hizo feliz que muchos colaboradores también estén nominados”, apunta Pablos.

La entrega del Premio Ariel, galardón otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), se realizará el próximo 3 de octubre en una plaza por definir.

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