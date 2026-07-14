Acolman, Méx.- Más de 300 policías y 70 unidades de Ecatepec, Atenco y Acolman, con el respaldo de la Fuerza de Tarea Marina, iniciaron un Operativo Intermunicipal de Seguridad.

Esas acciones buscan mejorar la capacidad de respuesta, prevenir delitos de alto impacto y recuperar los territorios para la población mediante la suma de esfuerzos entre corporaciones.

“Este operativo representa cuidarnos entre vecinos, actuar como una sola fuerza. Significa coordinación en el territorio, patrullajes conjuntos, puestos de control e intercambio de información para responder con mayor rapidez en las zonas limítrofes de los tres municipios”, dijo la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss.

La edil dijo que la seguridad se construye con trabajo en equipo entre Federación, Estado y municipios. “En Ecatepec cuenta con el respaldo de la Marina, que aporta inteligencia, disciplina y capacidad operativa. Esta coordinación se extiende a los municipios hermanos”, expresó.

La intención de las autoridades es generar mayor confianza en las corporaciones, prevenir ilícitos e identificar y detener a generadores de violencia. Foto: Especial

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Participaron en el banderazo los comisarios de Ecatepec, Luis Alberto Taylor González; de Atenco, Ariadna Ruiz Lara; y de Acolman, Omar Olvera Ríos.

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Los tres coincidieron en que estas acciones suman capacidades tácticas, equipo e inteligencia y mejoran los tiempos de respuesta.

Taylor González, capitán de Marina, señaló que los criminales aprovechan los límites territoriales para evadir la justicia.

“No daremos ni un paso atrás. Con este operativo aumentaremos la presencia policial en los puntos críticos, reforzaremos la vigilancia en el transporte público, combatiremos el robo de vehículos y cerraremos el paso a las células delictivas que pretenden operar en la impunidad”, comentó.

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Las fuerzas se dividieron en tres células acompañadas de personal de Marina. Foto: Especial

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El alcalde de Atenco, César del Valle, indicó que la coordinación y las acciones permanentes en seguridad reflejan el compromiso de las corporaciones municipales para prevenir ilícitos, brindar tranquilidad a las familias y atacar las causas de la inseguridad.

La alcaldesa de Acolman, Blanca Sánchez, manifestó que la coordinación intermunicipal policial envía un mensaje claro contra la delincuencia y demuestra que las instituciones se encuentran unidas y comprometidas ante los riesgos que enfrentan las familias.

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Al concluir el banderazo, las fuerzas se dividieron en tres células acompañadas de personal de Marina. Iniciaron recorridos con acciones de proximidad social, patrullaje coordinado y puestos de control aleatorios en colonias de la zona limítrofe como Real del Valle, Geovillas Terranova, El Salado y La Laguna.

La intención de las autoridades es generar mayor confianza en las corporaciones, prevenir ilícitos e identificar y detener a generadores de violencia.

vr