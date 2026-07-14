Un juez de control vinculó a proceso a Luis Ernesto "N" por los delitos de feminicidio, posesión y almacenamiento de cadáver, en agravio de su pareja sentimental, Gaeli, de 19 años de edad.

En un audiencia realizada este martes 14 de julio, el juzgador impuso al procesado la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que de acuerdo con las indagatorias, el pasado 8 de julio, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) atendieron el reporte de un sujeto que manipulaba bolsas de plástico y una hielera en el patio de un inmueble ubicado en la colonia Mártires de Tacubaya, alcaldía Álvaro Obregón.

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En el lugar, una de las vecinas reportó haber escuchado gritos y golpes durante la noche anterior.

Los oficiales encontraron el cuerpo de Gaeli por lo que detuvieron Luis Ernesto, además aseguraron un machete.

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