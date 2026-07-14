Casi seis horas de protesta y de cerrar la avenida Chapultepec a la altura de la calle de Dinamarca, trabajadores del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura han entrado a una mesa de negociación con la autoridades. Exigen un diagnóstico realizado por Protección Civil a la nueva sede de la Secretaría de Cultura federal pues aseguran que el inmueble ubicado en Dinamarca 84, no tiene las condiciones para su seguridad.

"El cierre del inmueble es una medida preventiva, legitima y pacifica, derivada de la omisión de las autoridades responsables al no garantizar condiciones minimas de seguridad laboral. No se reanudarán actividades hasta que se presenten los dictámenes oficiales que acrediten que el inmueble donde se garantice que es seguro para laborar" señalan el sindicato en la convocatoria a la manifestación que arrancó este martes a las 7 de la mañana.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, trabajadores relatan que los mudaron hace dos semanas a la calle a nueve sede de la dependencia en Dinamarca y lo que exigen es el dictamen de Protección Civil que les garantice que e que es seguro el edificio.

Avenida Chapultepec, cerrada por trabajadores de Cultura. Foto: José Quezada / EL UNIVERSAL

A decir de los trabajadores de la Secretaría de Cultura federal los mudaron a las nuevas instalaciones pero "ni los baños sirven, solo algunos, no hay papel, el internet está intermitente. El viernes nos quedamos sin hacer nada porque no hubo internet en todo el día.

Y nos hacían ir a checar a Reforma y después ir a Dinamarca y a la salida igual", aseguran.

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Lo que afirman es que el edificio está como inclinado, "parece que las sillas cobran vida porque hay un espacio en donde cuando te paras las sillas se van solitas hacia una esquina", afirma una trabajadora que es parte de los manifestantes que aún no retiran el bloqueo de la avenida, a la espera de que salga el comité de trabajadores que está en reunión con autoridades.

En la convocatoria de mitin protesta y bloqueo del inmueble esgrime que "NO SE CUENTA CON DICTAMEN ESTRUCTURAL NI CON EL DICTAMEN VIGENTE DE PROTECCIÓN CIVIL, lo cual pone en riesgo la integridad física de las y los trabajadores".