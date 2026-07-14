Las ollas y los sartenes son algunos de los utensilios más utilizados en cualquier cocina. Con el paso del tiempo, el uso constante, las altas temperaturas y, en algunos casos, un almacenamiento inadecuado, es común que aparezcan manchas difíciles, restos de comida quemada e incluso óxido.

Aunque muchas personas optan por reemplazarlos cuando su aspecto ya no es el mejor, existen varios remedios caseros que ayudan a recuperar gran parte de su apariencia sin necesidad de gastar grandes cantidades de dinero.

Los mejores remedios para quitar las manchas de óxido y restos quemados de las ollas. Foto: Creada con IA

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¿Por qué aparecen las manchas de óxido y los restos quemados?

El óxido suele formarse cuando ciertos metales permanecen en contacto con la humedad durante largos periodos. Esto ocurre con mayor frecuencia en utensilios de hierro o acero al carbono que no se secan completamente después de lavarlos o que permanecen guardados en lugares húmedos.

¿Por qué aparecen las manchas de óxido y los restos quemados? Esto se sabe. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Por otro lado, las manchas de quemado aparecen debido a la acumulación de grasa, aceites y residuos de alimentos que se carbonizan tras repetidas exposiciones al calor. Estas capas pueden adherirse con fuerza tanto al interior como al exterior de las ollas y sartenes, haciendo que la limpieza cotidiana resulte insuficiente.

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Los mejores remedios para quitar el óxido y las manchas en las ollas

El bicarbonato de sodio es uno de los productos más utilizados para limpiar utensilios de cocina debido a su efecto abrasivo suave, capaz de desprender suciedad sin dañar la superficie de muchos materiales.

Para utilizarlo, basta con mezclar varias cucharadas de bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta espesa. Después se aplica directamente sobre las zonas afectadas por el óxido o la suciedad incrustada y se deja actuar entre 20 y 30 minutos.

El bicarbonato de sodio es uno de los productos más utilizados para limpiar utensilios. Foto: Unsplash

Una vez transcurrido ese tiempo, se recomienda frotar con una esponja o un cepillo de cerdas suaves y enjuagar con agua tibia. Si las manchas son más resistentes, la mezcla puede permanecer por más tiempo para facilitar la limpieza.

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El vinagre blanco es otro de los remedios caseros más conocidos para combatir el óxido, ya que contiene ácido acético, un componente que ayuda a desprender las manchas superficiales.

El vinagre blanco es otro de los remedios caseros más conocidos para combatir el óxido en los utensilios Foto: Freepik

Cuando el deterioro no es severo, la olla o el sartén pueden permanecer sumergidos durante una o dos horas en vinagre blanco. Después, basta con retirar los residuos con una fibra no metálica, lavar con abundante agua y secar completamente el utensilio.

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Otro método tradicional consiste en combinar limón con sal gruesa. Mientras el ácido natural del cítrico ayuda a desprender parte de la suciedad, la sal actúa como un abrasivo suave que facilita la limpieza.

El procedimiento consiste en cubrir la zona afectada con sal y frotar directamente con medio limón mediante movimientos circulares. Después de dejar actuar algunos minutos, solo es necesario enjuagar con agua tibia.

Este remedio suele utilizarse principalmente para eliminar manchas superficiales y recuperar parte del brillo de algunos utensilios metálicos.

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El limón con sal gruesa ayuda a desprender parte de la suciedad en los utensilios. Foto: Freepik

¿Cómo evitar que aparezca óxido en las ollas y sartenes?

La mejor estrategia para prevenir el óxido es mantener una rutina adecuada de limpieza y almacenamiento. Secar completamente los utensilios después de lavarlos reduce el riesgo de corrosión, al igual que evitar guardarlos mientras aún conservan humedad o dejar agua en su interior durante largos periodos.

En el caso de utensilios de hierro fundido o acero al carbono, aplicar ocasionalmente una capa ligera de aceite ayuda a proteger la superficie y prolongar su vida útil.

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