La mezclilla, conocida globalmente como denim, permanece como uno de los textiles más populares y versátiles del mercado masivo. Con el objetivo de orientar a la población, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) coordinó un análisis técnico a través del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

El organismo evaluó 30 modelos de pantalones para caballero: 13 confeccionados enteramente en algodón y 17 elaborados con mezclas de diversas fibras. Las pruebas incluyeron la verificación de información comercial, acabados, resistencia al uso, contenido de fibras y alteraciones del tejido tras el lavado.

De acuerdo con el reporte oficial publicado en la Revista del Consumidor, la totalidad de las piezas analizadas aprobó satisfactoriamente los requerimientos de información comercial y etiquetado. No obstante, las evaluaciones de durabilidad y consistencia geométrica arrojaron variaciones importantes entre las firmas comerciales disponibles en el país.

El estudio de la Profeco comparó modelos confeccionados con tela 100 % algodón y con mezcla de fibras. Foto: Unsplash

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Desempeño y resistencia del algodón puro y mezclas

En el rubro de las prendas compuestas por un 100% de algodón, la institución determinó que la marca Silver Plate destacó como la única en obtener la calificación de Excelente en términos de durabilidad general. En lo relativo a la solidez del color tras el proceso de lavado doméstico, nueve de los trece modelos de esta categoría mantuvieron sus propiedades originales sin presentar alteraciones críticas.

Por otra parte, dentro del segmento de pantalones fabricados a base de mezcla de fibras, las marcas Levi’s (específicamente el modelo 510) junto con Oggi (en sus variantes Croster Holland suavizado y Ragnar RPV suavizado) se posicionaron como los productos con mayor resistencia al desgaste.

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El laboratorio técnico reportó fallas menores en otras marcas del sector; por ejemplo, los modelos de Lee (45013172959) y Oggi (Vaxter rebel suavizado) presentaron un ligero encogimiento, mientras que piezas de firmas como Big John y Furor registraron distorsiones o torceduras en las perneras tras los ciclos de limpieza.

Foto: Captura de pantalla en revista del consumidor.

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Recomendaciones institucionales para la adquisición y mantenimiento

La Profeco enfatiza la necesidad de comprobar el tallaje físico antes de realizar la compra. El análisis demostró que múltiples modelos de marcas como Big John, Furor, Oggi, Yale y Member’s Mark presentan dimensiones ligeramente superiores a la talla indicada en su etiqueta, un factor que suele confundir al usuario en los establecimientos.

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Con el fin de mitigar el impacto ambiental y extender el ciclo de vida del tejido, el organismo gubernamental emitió las siguientes pautas de consumo responsable:

Inspección de costuras: Comprobar que las prendas no tengan hilos sueltos, decoloraciones imprevistas o uniones deficientes en su estructura.

Comprobar que las prendas no tengan hilos sueltos, decoloraciones imprevistas o uniones deficientes en su estructura. Lavado previo al estreno: Realizar un ciclo de lavado inicial para eliminar impurezas del proceso de manufactura y prevenir irritaciones cutáneas. El organismo señala que estas telas suelen desprender colorante al principio, por lo que se sugiere no mezclarlas.

Realizar un ciclo de lavado inicial para eliminar impurezas del proceso de manufactura y prevenir irritaciones cutáneas. El organismo señala que estas telas suelen colorante al principio, por lo que se sugiere no mezclarlas. Protección ante la radiación: Evitar la exposición prolongada y directa a los rayos solares durante el secado, dado que esto acelera la pérdida de color.

Evitar la exposición prolongada y directa a los rayos solares durante el secado, dado que esto acelera la pérdida de color. Evaluación del gramaje: Considerar el peso del textil, el cual oscila entre los 367 y los 485 gramos por metro cuadrado, siendo un elemento clave para el confort diario.

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