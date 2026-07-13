Las próximas semanas del mes resguardan una variedad de espectáculos celestes que los amantes de los astros no se querrán perder y entre las más llamativas figura la Luna de Ciervo 2026.

Este es el nombre que recibe la Luna llena de julio, que este año será el segundo plenilunio del verano en el hemisferio norte de la Tierra e iluminará las cortas y cálidas noches de la temporada por varios días consecutivos.

De acuerdo con Star Walk, el portal especializado en astronomía, la Luna de Ciervo protagonizará en el paisaje nocturno desde el martes 28 hasta el jueves 30 de julio. Durante estos días el satélite natural de nuestro planeta podrá verse totalmente iluminado, no obstante, alcanzará su fase completa el miércoles 29 de julio a las 8:36 de la mañana (horario del centro de México).

Lee también Luna de Ciervo 2026: ¿cuándo será la Luna llena de julio?; horario y consejos para verla

Esta será la octava Luna llena del 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Consejos prácticos para fotografiar la Luna de Ciervo 2026

A pesar de que esta Luna llena llegará a su máximo esplendor durante horas de luz de día en el país, especialistas recomiendan observarla tras el atardecer local. En la Ciudad de México, por ejemplo, uno de los mejores momentos para admirar este plenilunio será alrededor de las 7:34 PM.

Se espera que la Luna de Ciervo pueda verse con claridad a través de todo el territorio nacional (siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan), por lo cual aquí te dejamos las recomendaciones que emite la NASA quieres para retratar exitosamente a la Luna.

[Publicidad]

Utiliza un tripié para sostener la cámara o el teléfono al momento de capturar tus fotografías. Esto le dará estabilidad a los dispositivos, especialmente si planeas utilizar lentes como gran angular o teleobjetivo.

para sostener la cámara o el teléfono al momento de capturar tus fotografías. Esto le dará a los dispositivos, especialmente si planeas utilizar lentes como gran angular o teleobjetivo. Activa el modo manual de la cámara o de tu celular.

de la cámara o de tu celular. Ajusta el enfoque de la imagen al espacio, específicamente hacia la Luna de Ciervo.

de la imagen al espacio, específicamente hacia la Luna de Ciervo. En caso de fotografiar desde un celular, presiona con el dedo la pantalla y mantén enfocada el área donde se encuentra la Luna para bloquear el enfoque automático.

Lee también Muere Sam Neill a los 78 años; esta fue la última publicación del actor de Jurassic Park en redes

Podrá verse del 28 al 30 de julio. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Ajusta el ISO de la cámara entre 100 y 400 para reducir el ruido de la imagen.

de la cámara entre y para reducir el ruido de la imagen. Cambia la velocidad de obturación dependiendo de la cantidad de luz disponible. Puedes empezar con 1/100 e ir ajustando si lo consideras necesario.

dependiendo de la cantidad de luz disponible. Puedes empezar con 1/100 e ir ajustando si lo consideras necesario. Recuerda que una Luna llena no es un fenómeno fugaz , por lo que puedes modificar la configuración de tu cámara con calma y explorar con diferentes valores.

, por lo que puedes de tu cámara con calma y explorar con diferentes valores. Como la Luna de Ciervo será la octava Luna llena de 13 que tendrá el 2026 (un fenómeno que solo ocurre cada dos o tres años), no olvides disfrutar el momento y divertirte.

La Luna de Ciervo es uno de los eventos astronómicos más esperados del mes. Foto: Archivo

También te interesará:

¿Quieres quitar el sarro viejo del inodoro y regadera sin esfuerzo?; estos trucos caseros son la solución

[Publicidad]

¿Quién es Erika Kirk?; la líder de la juventud republicana en el ojo del huracán por declaraciones virales sobre el sufragio femenino

Salud animal: 5 claves para cortarle las uñas a tu mascota de forma segura

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

ngmu