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Tultitlán, Méx. - Un incendio consumió una bodega de tarimas durante la madrugada de este lunes, en la colonia Libertad; el fuego afectó un área de aproximadamente 400 metros cuadrados.
Al menos cuatro unidades del cuerpo de bomberos acudieron al sitio para controlar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a los inmuebles aledaños.
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Tras controlar y extinguir el fuego, los cuerpos de emergencia permanecieron en el lugar con labores de enfriamiento durante la mañana y la tarde, a fin de descartar una posible reactivación.
En las maniobras también participaron trabajadores del organismo de agua del municipio, quienes suministraron el líquido utilizado para combatir el incendio.
Hasta el último reporte, los cuerpos de emergencia continuaban en la zona para concluir las labores de enfriamiento y prevenir una posible reactivación del fuego.
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