“Junio no fue un mes cualquiera, el Mundial nos puso a prueba”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al destacar que el de 2026 fue el mes de junio con menos homicidios desde hace 15 años en la Ciudad de México, con lo que aseguró que la estrategia de seguridad implementada en su administración “pasó la prueba” en el contexto de la justa deportiva que atrajo a miles de turistas.

“Los resultados de junio tienen una relevancia mayor porque se obtuvieron precisamente cuando el desafío era mayor; lograr estos resultados mientras millones de personas llenaban las calles demuestra que nuestra estrategia de seguridad es capaz de superar cualquier prueba de estrés por compleja y desafiante que sea”, afirmó.

Brugada Molina señaló que investigaciones académicas señalan que durante los Juegos Olímpicos de Londres y Río de Janeiro hubo incrementos estadísticamente significativos en la incidencia de delitos, desafío que es “aún mayor” en un Mundial de Futbol.

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“Sin duda, el Mundial fue —aunque todavía el Mundial— el examen más exigente para nuestra estrategia de seguridad en los últimos y posiblemente en las últimas décadas. En pocas ocasiones, una ciudad tiene que enfrentar (un) desafío de esa magnitud concentrado en pocos días”, dijo.

Al encabezar el informe de seguridad correspondiente a junio pasado, Brugada Molina destacó que en el primer semestre de 2026, los delitos de alto impacto —como robo con violencia, lesiones y secuestro— disminuyeron un 8% respecto al mismo periodo del año pasado, con alrededor de 50 delitos de este tipo cometidos en el primer semestre de 2026.

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Asimismo, destacó que desde que arrancó su administración, el homicidio doloso ha bajado en un 31%.

“Con este dato, en menos de dos años, nuestro gobierno ha logrado reducir uno de cada tres homicidios que ocurrían cuando inició esta administración. Pocas cifras explican mejor la velocidad con la que estamos reduciendo los homicidios en la ciudad”, señaló.

En su oportunidad, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, detalló que en lo que va de la actual administración, se ha logrado la detención de 11 mil 223 personas por delitos de alto impacto en la CDMX, de los cuales, mil 295 son presuntos delincuentes vinculados a 43 células delictivas que han sido desarticuladas.

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mahc/LL