Clara Brugada inauguró una nueva Utopía en Iztapalapa, pero ahora como jefa de Gobierno.

Este domingo, la mandataria capitalina inauguró y recorrió la Utopía Acatitla, localizada en donde antes era un terreno baldío y lleno de basura.

Durante su recorrido, Brugada Molina observó las instalaciones que tendrá esta nueva Utopía: mastógrafos, servicios de salud, alberca semiolímpica, canchas, trotapista, parque para perros, talleres de panadería, carpintería, serigrafía, esculturas de animales con movimiento, lavandería, casa de día, entre otros servicios.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada inaugura Utopía Acatitla en Iztapalapa. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

El secretario de Obras, Raúl Basulto, explicó que esta obra tuvo una complejidad técnica por las condiciones del suelo en la zona, pues hay hundimientos y grietas. Ante esto, dijo, de los 16 mil metros cuadrados de terreno, únicamente se pudo construir en cinco mil, pero con todos los servicios que se prestan en las Utopías, como el sistema público de cuidados.

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Destacó que esta es la quinta Utopía que se construye desde octubre de 2024 a la fecha, y subrayó que se generaron mil empleos para su edificación.

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La secretaria de Cultura del Gobierno Federal, Claudia Curiel, quien asistió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que el modelo de las Utopías va desde Iztapalapa para el mundo.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, destacó que hoy las Utopías regresan a casa, y que se invirtieron 119 millones de pesos para transformar este espacio de 16 mil metros cuadrados.

Subrayó que las Utopías liberan a las mujeres de la carga de los cuidados y ayudan a mejorar la salud emocional de las personas. Además, es un espacio para fomentar la cultura y el deporte. Comentó que los primeros 300 niños que se inscriban en la alberca semiolímpica recibirán su uniforme gratuito.

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La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada inaugura Utopía Acatitla en Iztapalapa. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Clara Brugada indicó que esta Utopía cerrará a las 23:00 horas para que todas las personas trabajadoras puedan disfrutar de este espacio público. Expuso que cada Utopía tiene su esencia y este espacio cuenta con un jardín botánico nocturno floreciente, que por las noches se convertirá en un bosque de luz.

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La Jefa de Gobierno adelantó que se continuará con el proyecto para mejorar toda la avenida Zaragoza con la finalidad de dignificar toda la zona de Acatitla para que al nombrarla ya no se piense en cárceles, sino en derechos.

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Destaco que su Gobierno piensa distinto y que ahora se atiende primero a las periferias con obras estratégicas de transporte, agua y rescate de espacios públicos.

Ausencia de la alcaldesa de Iztapalapa

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel, saludó a la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez -a quien la funcionaria federal nombró como Aleida Ramírez-y en el sitio se escucharon abucheos.

En su oportunidad, Clara Brugada comentó que la edil morenista no pudo asistir a esta inauguración, pero le mandó un fuerte aplauso.

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mahc/LL