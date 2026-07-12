Circuito Interior y Calzada de Guadalupe, Calzada de Tlalpan y avenida Taxqueña, Canal de Miramontes y Calzada Acoxpa son sólo tres de los cruces más peligrosos de la Ciudad de México en los últimos tres años, de acuerdo con los Reportes de Hechos de Tránsito de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Sobre Circuito Interior y Calzada de Guadalupe —intersección que en 2023, 2024 y 2025 contabilizó un total de 227 incidentes— se pudo observar que, en su mayoría, los automovilistas no respetan el semáforo y se pasan los altos, aunado a que las bicicletas y motonetas circulan en sentido contrario, lo que eleva el riesgo de generar un siniestro vial, en una avenida donde también transitan tráileres.

En la esquina de esa intersección se encuentra una escuela primaria, en donde Yabet acude entre semana a recoger a su hijo en una bicicleta eléctrica.

“Hay que estar siempre a las vivas. Mucha gente no respeta los señalamientos y eso provoca accidentes. Si todos hicieran caso a las indicaciones sería diferente. Hay mucho accidente, sobre todo en la noche, más que nada cuando van tomados. Aquí, por ejemplo, que es espacio escolar, he visto cómo no respetan cuando uno va a pasar”, expuso.

En Circuito Interior y Calzada de Guadalupe circulan de forma constante tráileres, señalan transeúntes. Foto: Carlos Mejía y Santiago Cadena

En ese mismo cruce, Pedro Mejía, quien lleva 12 años trabajando en la zona, aseguró que los choques son constantes debido a que existen fallas en los semáforos.

“Cada tres o cuatro días el semáforo presenta problemas. He visto más choques de coches que de motos y hasta un tráiler estuvo a punto de volcar a uno pequeño [auto] hace unos meses. Ya se ha reportado muchas veces y no hacen caso. Yo pondría un tope grande para obligar a reducir la velocidad”, dijo.

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En Canal de Miramontes y Calzada Acoxpa —que en tres años acumuló 111 incidentes— se presenta el mismo caso. Jorge, quien trabaja a unos metros del cruce, relató que los siniestros viales ocurren con frecuencia debido a que muchos conductores se pasan el alto.

“No respetan los semáforos y te avientan el carro. Sobre Miramontes sí se dan golpes fuertes de vez en cuando porque manejan muy mal”, afirmó a este diario mientras, al mismo tiempo, dos autos chocaban en la intersección antes mencionada. Los vehículos colapsaron debido a una maniobra indebida de una conductora; los afectados quedaron sobre Calzada Acoxpa esperando la llegada del seguro.

Los choques en Miramontes y Acoxpa ocurren con frecuencia, EL UNIVERSAL constató uno de ellos. Foto: Carlos Mejía y Santiago Cadena

Sobre Calzada de Tlalpan y avenida Taxqueña, que en tres años sumó 105 siniestros viales, se encuentra uno de los cruces peatonales más inseguros de la capital debido a que los automóviles que avanzan sobre Tlalpan se incorporan a un puente vehicular a alta velocidad; esto pone en peligro a los peatones que buscan avanzar hacia Taxqueña, ya que se pudo observar que la mayoría de autos no bajan la velocidad, ni dan el paso.

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“Los coches van muy rápido y tampoco respetan la ciclovía (que también cruza esa parte de Tlalpan); incluso las motocicletas la invaden. Debería haber más vigilancia, poner un tope ¿no? y mejor control del tránsito para evitar tantos atropellamientos”, denunció Norberto.

La intersección de Calzada de Tlalpan y avenida Taxqueña registró 105 siniestros viales de 2023 a 2025. Foto: Carlos Mejía y Santiago Cadena

Proponen uso de IA para evitar accidentes viales

Antonio Suárez, integrante del Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde de la UNAM, advirtió a EL UNIVERSAL que la siniestralidad vial en la Ciudad de México debe atenderse como un problema de salud pública y no como hechos aislados.

Explicó que los incidentes en todas las calles y avenidas de las que la Semovi tiene registros responden a múltiples factores, entre ellos la falta de cultura vial, el diseño de la infraestructura y la legislación.

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El especialista señaló que durante décadas se privilegió la movilidad motorizada sobre los peatones y los medios de transporte no motorizados, lo que ha generado conflictos en el espacio público. “La seguridad vial debe ser tratada como un asunto de salud pública”.

Consideró que el gobierno debe reforzar las campañas permanentes de concientización y coordinar acciones entre alcaldías, Gobierno de la Ciudad y Federación. También propuso ampliar el uso de tecnologías como radares, fotomultas e inteligencia artificial para supervisar el comportamiento de los conductores, especialmente del transporte público.

“A qué me refiero con el uso de tecnologías, particularmente de radares, si ya hay fotomultas, ya existen, pero ahora necesitamos dar un segundo paso, necesitamos asociar los teléfonos celulares a los conductores del transporte público para realmente tener un seguimiento en tiempo real y ayudarnos con la inteligencia artificial”.

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Abundó que “algunos sistemas en los que a través de estas tecnologías se sabe en qué momento, en qué lugar y hasta cuánto aceleró y en qué lugar realmente hizo un acelerón impropio o un frenado impropio, todo esto combinado con otras tecnologías que tienen que ver con el uso de posicionadores en los automóviles, es muy bueno”.

Regular transporte pesado

El especialista en movilidad Jorge Feregrino consideró que la Ciudad de México aún tiene una tarea pendiente en la regulación del transporte de carga pesada, especialmente en lo relacionado con los horarios de circulación, el peso permitido y las dimensiones de las unidades; señaló que estas medidas podrían aplicarse de manera inmediata para reducir siniestros viales.

“Sí nos falta volver a la regulación del transporte pesado durante el día. Los transportes exceden el peso y el largo; en otros países hay controles muy interesantes y los camiones no pasan de ciertos límites.

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“Aquí el exceso de peso y el exceso de velocidad no les permite frenar y se te van encima. Este tipo de regulaciones deberían reforzarse de inmediato, sobre todo en el peso, el tamaño y a qué hora circulan”, afirmó Feregrino.

El experto dijo que, aunque la normatividad existe, el problema radica en su cumplimiento y en la falta de supervisión.

Añadió que la sobrecarga de los tráileres no sólo incrementa el riesgo de siniestros, sino que también provoca daños a la infraestructura vial al deteriorar el pavimento por el peso excesivo de las unidades.

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“Ves tráileres por arriba de 40 toneladas y eso también lastima las avenidas, porque el asfalto se va deformando. Hace falta aplicar la regulación y también mucha más vigilancia; nos faltan un montón de agentes de Tránsito que estén supervisando, además de que muchos conductores tampoco respetan la distancia o se distraen con el teléfono”, añadió el especialista.

Ampliar el espacio urbano

El maestro en Estudios Sociales, Ernesto Morua Ramírez, consideró que el cruce de avenida Taxqueña y Calzada de Tlalpan ha registrado un incremento en los siniestros viales a partir de las obras relacionadas con el Trolebús —que pasa por avenida Aztecas y llega a Taxqueña—, por lo que consideró indispensable que estos nodos de transporte sean intervenidos con prioridad para garantizar la seguridad de peatones y usuarios del transporte público.

“Si revisas los datos de tránsito, algunos de los lugares con mayores incidentes están relacionados con la presencia de obras del Trolebús. Taxqueña ha tenido un incremento muy importante en siniestros a partir de este tipo de intervenciones y estos cruces deben tener mayor prioridad porque son nodos importantes de transporte público; si no se intervienen pueden causar accidentes fatales”, señaló.

Respecto al cruce de Calzada de las Bombas, Miramontes y Acoxpa —en donde este diario vio un choque en vivo— el especialista sostuvo que es necesario rediseñar el espacio urbano para privilegiar a los peatones, ya que la configuración actual de carriles, vueltas continuas y tiempos semafóricos dificulta los cruces seguros y aumenta la complejidad de la circulación.

“Lo que habría que hacer es aumentar el espacio peatonal porque es un cruce bastante complicado, especialmente por las vueltas. También habría que revisar los tiempos del semáforo para saber si realmente alcanzan a cruzar los peatones, porque estamos hablando de avenidas con varios carriles y múltiples fases para dar vuelta. Se vuelve un espacio muy complejo tanto para peatones como para automovilistas”, explicó.

Morua añadió que estos cruces requieren monitoreo permanente y medidas de pacificación del tránsito, como reductores de velocidad y un rediseño que priorice la movilidad peatonal.

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